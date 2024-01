Poseł KO skrytykował decyzję Szymona Hołowni. "To czekanie jest błędne"

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł w grudniu prawomocnie kary po dwa lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, po roku więzienia dla dwóch pozostałych b. szefów CBA za działania operacyjne podczas afery gruntowej. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika.

Mimo wyroku sądu i postanowienia marszałka Sejmu Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pojawiają się w izbie i biorą udział w jej pracach. Byli szefowie MSWiA przekonują, że dalej są posłami, bo zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wokół sprawy pojawia się zasadniczy spór prawny dotyczący tego, czy decyzja prezydenta jest w obecnym stanie wiążąca.

Bogdan Zdrojewski: Szymon Hołownia popełnia błąd

Kamiński i Wąsik odwołali się do Sądu Najwyższego, ale ten nie wszczął jeszcze procedury rozpatrywania złożonego przez byłych posłów zażalenia na decyzję marszałka Sejmu. Szymon Hołownia zapowiadał, że będzie czekał na rozstrzygnięcie SN.

Sprawę komentował w Radiu Wrocław Bogdan Zdrojewski z KO. Jego zdaniem Szymon Hołownia popełnił błąd. - Marszałek Hołownia nie podejmuje decyzji o wygaszeniu mandatu, on jedynie informuje. Konsekwencją powinno być ich niedopuszczenie do prac w Sejmie. To czekanie na decyzję Sądu Najwyższego jest błędne i wprowadza nas w pułapkę - ocenił.

- Nikt nie wie, co się zadzieje na sali Sejmu w przyszłym tygodniu. Nie ma żadnego powodu do podjęcia innej decyzji. Wyrok sądu jest ostateczny - przekonywał Zdrojewski.

Polityk KO dodał, że uniewinnienie dwóch polityków PiS "było policzkiem dla społeczeństwa" z powodu charakteru sprawy, za jaki zostali skazani. Wyjaśnił, że nie kwestionuje on prawa prezydenta do ułaskawienia, jednak powinno nastąpić dopiero po prawomocnym wyroku. - Prezydent ma szansę naprawić swój błąd. Powinien tę decyzję - powiedział.

Źródło: Radio ZET/ Radio Wrocław/ PAP