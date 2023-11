Poseł nie wytrzymał monologu Kłeczka w TVP Info. "To nie ma sensu"

Kłótnia w TVP Info. Miłosz Kłeczek znowu postanowił rozmawiać sam ze sobą i nie pozwolić dokończyć wypowiedzi posłowi Lewicy. Prowadzący zaatakował Andrzeja Szejnę m.in. pytaniem czy opozycja czeka na wytyczne z Berlina.

Miłosz Kłeczek znowu pokłócił się z posłem w TVP Info

W poniedziałek w programie TVP Info "Za czy przeciw" Miłosz Kłeczek rozmawiał z Janem Mosińskim z PiS i Andrzejem Szejną z Nowej Lewicy. Pracownik telewizji publicznej pytał parlamentarzystów m.in. o bezpieczeństwo Polski. - Jeśli chodzi o kwestie obronności, to musimy wykonywać nasze zobowiązania z tytułu członkostwa w NATO i to wymaga odpowiednich nakładów, ale i współpracy z innymi krajami. [NATO - przyp. red.] nie chce, by Polska była awangardą wydatkowania - ocenił poseł Lewicy.

Miłosz Kłeczek dopytywał, dlaczego Polska ma nie być awangardą. - Nie rozumiem? Jesteśmy krajem przyfrontowym. Kolejnym krajem na celowniku Władimira Putina - przekonywał. - Po to jesteśmy w NATO, by wszyscy "składali się" na nasze wspólne bezpieczeństwo. Mamy też inne problemy do załatwienia, w tym m.in. kwestie mieszkaniowe, bezpieczeństwo zdrowotne, kwestie... - odparł Andrzej Szejna, jednak i tym razem Kłeczek nie pozwolił mu dokończyć. - Panie pośle, tych problemów nie będzie, gdy wróg wkroczy na nasz teren - stwierdził.

Pracownik TVP dodał, że "nikt nam nie pomoże, gdy my przez pierwsze dni nie będziemy skutecznie odpierać ataków nieprzyjaciela. Nawet NATO nie obroni Polski, gdy tak się stanie". Szejna próbował kontynuować swoją wypowiedź, ale Miłosz Kłeczek dalej monologował.

Kłeczek nie chciał przerwać monologu

- Proszę mi nie przerywać - powiedział Miłosz Kłeczek, chcąc kontynuować swój wywód. - Pan mi przerwał teraz - odparł polityk Lewicy, na co pracownik TVP odpowiedział, że on zadaje pytania. - Nie, pan mi ciągle wchodzi w słowo... - mówił Szejna, ale... Kłeczek znowu mu przerwał. Poseł w końcu roześmiał się. - Pan mi się da wypowiedzieć czy nie? A może będzie pan mówił do siebie cały czas? - pytał zirytowany. Prowadzący pozostał niewzruszony i kontynuował wykład na temat NATO.

- Odkąd jest pan ekspertem ds. zbrojnych? - zapytał w końcu Andrzej Szejna, na co Kłeczek odpowiedział, że pyta o konkret: czy rząd Donalda Tuska zwiększy liczebność armii do 300 tys. żołnierzy.- Odpowiemy na to pytanie po konsultacji z naszymi sojusznikami z NATO. Oni są dla nas najważniejszymi partnerami, a nie PiS - orzekł poseł Nowej Lewicy. - Ale chwileczkę. Czekacie na wytyczne z Berlina? Paryża? A może USA? Ktoś musi dać wam zielone światło na to, by rozbudować armię? - pytał Miłosz Kłeczek, który oskarżył rozmówcę o nieodpowiadania na pytania i uznał, że ta rozmowa nie ma sensu.

Szejna zapytał Kłeczka, czy ten kiedyś się zmieni. - Ale panie pośle. Ja się nie będę zmieniał na pana życzenie. [...] Pan ma wysłuchać mojego pytania i odpowiedzieć. Takie są zasady wszędzie - orzekł pracownik TVP, na co polityk odpowiedział, że dziennikarz powinien wysłuchać odpowiedzi rozmówcy.

Źródło: Radio ZET/TVP Info