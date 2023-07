Poseł odchodzi z Koalicji Obywatelskiej. Ogłosił to w TVP

Bogusław Sonik odchodzi z klubu Koalicji Obywatelskiej. Poseł ogłosił swoją decyzję w czwartek 27 lipca w prorządowej TVP1 w programie "Kwadrans Polityczny".

Drogi Sonika i Koalicji Obywatelskiej rozchodziły się już od dłuższego czasu. Poseł przyznawał, że czuł się "wypychany", ale też sam miał dość atmosfery w partii. Nie godził się też na "skręt w lewo", głównie w kontekście zamiaru liberalizacji prawa aborcyjnego.

Poseł odchodzi z KO. Ogłosił to w TVP

Zapytany o to, z jakiej listy zamierza startować do parlamentu w jesiennych wyborach, odparł, że obecnie, będąc "w rezerwie, aktywnie czeka". – Odbyłem spotkanie z prezesem PSL (Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem – red.), okazaliśmy sobie wzajemną życzliwość i gotowość do współpracy, a jak zostaną ogłoszone wybory, to się będzie konkretyzować – dodał.

Zaznaczył jednak, że ich rozmowy nie dotyczyły tego, które miejsce na liście Trzeciej Drogi mógłby otrzymać. – Takich rozmów nie było. Nigdy do tej pory nie miałem pierwszego miejsca. Udawało mi się zawsze uzyskiwać dobry wynik wyborczy i sądzę, że niezależnie od miejsca będę miał wynik, który pozwoli uzyskać miejsce w Sejmie – podsumował.

