Poseł PiS agitował z ambony. Internauci nie mieli litości

Jarosław Zieliński, który obecnie jest posłem PiS i prawdopodobnie będzie walczył o reelekcję w wyborach parlamentarnych 2023, był jednym z gości uroczystości ku czci Danuty Siedzikówny ps. Inka. Narewka na Podlasiu upamiętniła jedną z głównych postaci wiązanych z działalnością tzw. żołnierzy wyklętych i podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej.

Były minister spraw wewnętrznych miał okazję przemawiać z ambony podczas uroczystej mszy świętej. Polityk wprost nie zachęcał do głosowania na PiS, ale mówił o "wolności współczesnej", w jakiej żyje Polska, "którą się cieszymy i oddychamy nią jak powietrzem" - poinformowała Wirtualna Polska.

Poseł PiS agitował z ambony. Mówił o "wolności współczesnej"

W sieci nie zabrakło negatywnych komentarzy do zachowania Zielińskiego. "Kampania wyborcza w pełni. Miniony poniedziałek, kościół w Narewce na Podlasiu. Moje poślątko w czasie mszy kościelną ambonę zamienił na partyjną mównicę, zalewając świątynię pisowską propagandą" - napisało na Twitterze konto Stunbras komentarze, które z przymrużeniem oka analizuje działalność Jarosława Zielińskiego.

"Boga w sercu nie ma", "komunię też dawał?", "Kościół to nie miejsce na agitację" - to tylko niektóre z komentarzy w sieci. Krytycy PiS od lat podkreślają, że duchowni katolicy są co najmniej przychylnie nastawieni do partii Jarosława Kaczyńskiego. Warto podkreślić, że jesienne wybory odbędą się 15 października, kiedy Kościół katolicki w Polsce będzie obchodzić Dzień Papieski.