Poseł PiS nagle wypalił do dziennikarza TVN24. Wszystko "szło" na żywo

CBA zatrzymało w środę b. wiceszefa MSZ Piotra W. który "zdaniem śledczych "przekroczył swoje uprawnienia poprzez naruszenie obowiązujących w ministerstwie procedur związanych z rejestracją i obiegiem dokumentów". Chodzi o aferę wizową, którą media - m.in. dziennikarze śledczy Radia ZET i Radio ZET.PL - opisywały od sierpnia 2023 roku. W jej wyniku W. stracił stanowisko w resorcie oraz miejsce na liście PiS do Sejmu. Teraz nie przyznał się do winy i odmówił wyjaśnień.

Reporter TVN24 Artur Molęda pytał w Sejmie polityków PiS, co sądzą o zatrzymaniu W., który zajmował stanowisko ich w rządzie w latach 2018-23. Przemysław Czarnek stwierdził, że akcja CBA oznacza, iż "to dobrze, że W. został zdymisjonowany przed końcem kadencji", zaś Jarosław Kaczyński przyznał, że "nie wie, kto to jest".

Piotr W. zatrzymany. Poseł PiS do reportera TVN24 na zupełnie inny temat

Molęda chciał również uzyskać komentarz od Szymona Szynkowskiego vel Sęka. To kolejny z posłów PiS, których w latach 2018-22 także był wiceszefem polskiej dyplomacji. Oznacza to, że przez kilka lat pracował w MSZ wraz z W. Polityk nie chciał jednak odnieść się do zarzutów byłego kolegi z ministerstwa. - Ale ja o czym innym miałem z panem porozmawiać - wypalił.

Gdy reporter zapytał go "czy jest zaskoczony", że W. usłyszał zarzuty i grozi mu 10 lat więzienia oraz że to "nagranie na żywo", Szynkowski vel Sęk kontynuował oskarżenia pod adresem swojego rozmówcy. - Ale ja pana warsztat dziennikarski odpowiednio określiłem i teraz do tego się odniosę. Uważam, że pana warsztat dziennikarski... Kiedyś pana nazwałem kanalią na Twitterze - kontynuował.

- Pan relacjonował, że posłowie proszą, o to, żeby osoby protestujące w budynku telewizji, mogły się udać do toalety. A pan mówił, że to jest niewłaściwe zachowanie, żeby prosić o to, żeby ludzie mogli skorzystać z toalety. Uważam to za zachowanie nieludzkie i rzeczywiście podtrzymuje - stwierdził. A oto dalszy przebieg tego dialogu"

Molęda: - Podtrzymuje pan to, że jestem kanalią?

Szynkowski vel Sęk: - Z osobą z takim warsztatem dziennikarskim, który może służyć władzy takiej, jak reżim Tuska, rozmawiać nie będę.

Molęda: - A chciałem o Piotra W. zapytać, 10 lat więzienia grozi byłemu członkowi PiS.

Na te słowa poseł PiS już jednak nie zareagował, bo odszedł w inną część sejmowego korytarza. Z kolei dziennikarz zamieścił później w mediach społecznościowych swój komentarz do zachowania polityka.

- Dobrze słyszeliście. Pan vel Sęk podtrzymał swój wpis z Twittera i na żywo w TVN24 nazwał mnie kanalią" - napisał Molęda na Twitterze, przytaczając we wpisie post Szynkowskiego vel Sęka z grudnia ubiegłego roku. Dotyczył on zdarzeń w budynku TVP, które politycy PiS "okupowali" po tym, jak doszło do zmian we władzach mediów publicznych. Co ciekawe Szynkowski vel Sęk zdążył się już - także w social mediach - odnieść do tej sytuacji.

"Zwykli, w części starsi ludzie, którzy przyszli protestować do TVP z potrzeby serca, zamknięci w budynku błagali, żeby mogli skorzystać z WC. Poprosiłem by ochroniarze wykazali się humanitarnym podejściem, wpuszczając po jednej osobie co Ci uczynili. Pan Molęda naskarżył na nich za to publicznie tak, żeby za ludzkie podejście mogły spotkać ich nieprzyjemności. Podtrzymuję swoją ocenę takiego zachowania" - czytamy.

To jednak nie był ostatni akord tego konfliktu. Molęda opublikował kolejny wpis, w którym pytał: "to jestem kanalią czy kapusiem?", dodając do tego "pytającą" emotkę.

