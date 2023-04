Poseł PiS odpowiada Elonowi Muskowi. Wezwał Bidena

Elon Musk, jako jeden z wielu,z końcem marca podpisał się pod listem intencyjnym Future of Life Institute, apelując do środowiska o sześciomiesięczną przerwę w pracach nad rozwojem sztucznej inteligencji. Chodziło o to, by lepiej przygotować się na następcę modelu językowego GPT-4, który od początku 2023 r. po równo zachwyca i niepokoi (Michal Kosinski z University of Stanford mówił w tym kontekście: "Tak, sądzę, że AI może przejąć kontrolę nad ludźmi i innymi komputerami"). Teraz grupa 12 europosłów wezwała światowych przywódców do zorganizowania specjalnego, dedykowanego AI, szczytu.

Europoseł PiS odpowiada Muskowi. "Potrzebujemy jasnych przepisów"

Kilka tygodni po publikacji listu otwartego inżynierów i miliarderów, do sprawy odnieśli się posłowie z PE. Dwunastu członków pracujących nad unijnymi przepisami dot. technologii w podobnym liście wezwali Ursulę Von Der Leyen (przew. Komisji Europejskiej) i Joe Bidena, żeby ci zwołali w tej sprawie międzynarodowy szczyt, bo, jak twierdzą, "technologia rozwija się zbyt szybko". Wśród tych 12 posłów jest także reprezentant Polski - Kosma Złotowski (PiS). W PE zasiada w Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Petycji i Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

- Szybki i niekontrolowany rozwój technologii to ogromne wyzwanie zarówno społeczne, ekonomiczne jak i prawne. W ostatnich miesiącach obserwujemy nowe przykłady zastosowania sztucznej inteligencji, które wywołują entuzjazm, ale także budzą obawy o to, czy nasze prawa jako użytkowników i konsumentów tych narzędzi będą w odpowiedni sposób chronione - opiniuje w rozmowie z PAP. - Podsycanie strachu przed innowacjami jest jednak drogą donikąd. Potrzebujemy jasnych przepisów, które będą zobowiązywać producentów i dystrybutorów produktów i usług opartych na AI do przewidywania i minimalizowania zagrożeń dla naszego zdrowia, bezpieczeństwa czy danych osobowych - dodaje.

Zdradził, że europosłowie spodziewaliby się, że podczas postulowanego szczytu określone zostaną "minimalne standardy dla tworzenia godnej zaufania sztucznej inteligencji". Co więcej, w liście znalazł się też apel do krajów demokratycznych i nie, z postulatem "zachowania powściągliwości w pogoni za bardzo potężną AI". Wszystkich dwanaścioro europosłów podpisało się pod listem jako sprawozdawcy AI Act - Ustawy o Sztucznej Inteligencji PE.

RadioZET.pl/Reuters/PAP/Twitter