Poseł PiS potrącony samochodem. "Zrobił to świadomie"

Polityk Prawa i Sprawiedliwości złożył na policji zawiadomienie, że został potrącony samochodem przez działacza KOD-u. - To jest efekt nienawiści do mojej osoby oraz do Prawa i Sprawiedliwości – poinformował we wtorek PAP poseł Piotr Kaleta. Policja informuje, że zatrzymała 81-latka, który usłyszał już zarzuty.