Poseł PiS pytał Tuska i niespodziewanie wspomniał o Kosiniaku-Kamyszu. "Może pana wyleczy"

Donald Tusk wygłosił swoje exposé jako nowy szef polskiego rządu. Po dwugodzinnym wystąpieniu premiera w Sejmie przyszła kolej na oświadczenia w imieniu klubów i koła oraz na serię pytań. Do ich zadania zgłosiło się ponad 200 posłów. Wśród nich był parlamentarzysta PiS Bartosz Kownacki.

Poseł PiS o "wyleczeniu Tuska" przez Kosiniaka-Kamysza

Wtorek to burzliwy dzień w Sejmie, ponieważ po poniedziałkowym odrzuceniu wniosku o wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego inicjatywa przeszła na izbę niższą. Ta wybrała na premiera Donalda Tuska, który wygłosił exposé. Lider KO roztoczył w nim przede wszystkim wizję wolnej i demokratycznej Polski odzyskanej po rządach przeciwników. Rozwiał też resztę wątpliwości i przedstawił skład swojego rządu.

Jednym z kluczowych członków gabinetu w randze wicepremiera będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego. Polityk, który był już ministrem pracy i polityki społecznej w rządzie Tuska w latach 2011-2014, z wykształcenia jest lekarzem. Służy to jako argument do podważenia jego kompetencji w zakresie spraw, którymi będzie się teraz zajmował. W środę zostanie bowiem zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę na ministra obrony narodowej.

Wielu polityków prawicy jest zdania, że szczególnie w dobie wojny za wschodnią granicą i prowokacji ze strony putinowskiej Rosji potrzebny jest minister, który ma doświadczenie w zakresie obronności, a Kosiniak-Kamysz nie był nawet nigdy członkiem sejmowej Komisji Obrony. Pośrednio wytknął to m.in. Bartosz Kownacki z PiS, były sekretarz stanu w MON, który był jednym z ponad 200 posłów zapisanych do zadania pytania Donaldowi Tuskowi.

- Panie premierze koalicji osiem gwiazdek. W trakcie kampanii wyborczej straszył pan, że PiS wyprowadzi wojsko na ulice. Widzi, że tak się nie stało. My szanujemy wyroki demokracji. Dobrze może, że ministrem obrony zostaje lekarz, bo wyleczy pana z tej fobii do polskiego munduru - zwrócił się do premiera.

Źródło: Radio ZET