Sprawa pani Joanny z Krakowa, która zażyła tabletki wczesnoporonne, wstrząsnęła Polską. Do kobiety w szpitalu wezwano policjantów, którzy przeprowadzili bulwersującą interwencję. Pani Joanna powiedziała „Faktom” TVN, że kazano jej robić przysiady, dokonano urągającej godności rewizji.

Policja z Krakowa wydała w tej sprawie oświadczenie. "Informujemy, że interwencja Policji nastąpiła po zawiadomieniu służb przez lekarza psychiatrę o możliwej próbie samobójczej jego pacjentki i przyjęciu przez nią substancji niewiadomego pochodzenia. [...] Potem była kontynuowana w placówkach szpitalnych" – podała KMP w Krakowie. Mundurowi tłumaczyli zasadność rewizji w szpitalu tym, że pani Joanna "zażyła środki zakupione przez internet" i "odmówiła przekazania szczegółów dotyczących tego zakupu".

Poseł PiS odleciał ws. prawa aborcyjnego w Polsce. "Jest liberalne"

W tym kontekście kuriozalnie wybrzmiały słowa posła PiS Marka Suskiego, który został zapytany o obowiązujące w Polsce prawo aborcyjne. Na uwagę reporterki „Gazety Wyborczej” Justyny Dobrosz-Oracz, że jest ono jednym z najbardziej surowych w Europie, odparł: - Chyba pani żartuje. Jest liberalne. Dementuję te plotki, które są powszechnie rozgłaszane, że kobieta nie ma prawa przerwać ciąży, jeżeli zagraża to jej zdrowiu, życiu. To wszystko jest możliwe. A jeżeli to nie jest wykonywane, to już nie jest wina rządu.

Przypomnijmy, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku prawo dopuszcza w Polsce aborcję przy dwóch przesłankach: zagrożeniu zdrowia lub życia kobiety oraz gdy doszło do ciąży wskutek czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo).

Suski przyznał, że nie zapoznał się ze sprawą pani Joanny po reportażu TVN. - Nie wiem, nie widziałem, oglądałem za to "Reset" (emitowany przez TVP, uderzający w Tuska i rządy PO-PSL). Na koniec poseł PiS przyznał, że "kobiety w Polsce są szczególnie chronione i szczególnie cenione".

Na uwagę reporterki, że nie ma takiego wrażenia, odparł: - Mam wrażenie, że jednak są bardzo szanowane.

RadioZET.pl/Wideo Wyborcza.pl - Facebook