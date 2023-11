– Chcemy legalnej aborcji do 12. tygodnia, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma możliwości, żeby wpisać taki zapis do umowy koalicyjnej, bo Trzecia Droga bardzo mocno w tej sprawie oporuje. Ale my też jesteśmy gotowi się cofnąć i cofnęliśmy się i mamy poparcie ze strony Koalicji Obywatelskiej. Proponujemy, żeby zamiast tego zapisu, znalazł się zapis o dekryminalizacji, czyli o wykreśleniu pomocy przy aborcji z kodeksu karnego. Ten, kto pomaga przy aborcji nie byłby zagrożony kara więzienia do lat trzech – dodała senatorka Lewicy.

Poseł PSL w Radiu ZET: Jestem za dekryminalizacją aborcji

– Opieramy się na ustawie ratunkowej, którą złożyłam zaraz po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku. To jest ustawa napisana w sposób bardzo konserwatywny, ale jest wyjściem do konserwatywnej części parlamentu. Taka ustawa co prawda nie wprowadziłaby tego, czego chcemy, czyli legalnej, bezpiecznej, refundowanej aborcji dla każdej kobiety, która tego potrzebuje, ale przynajmniej spowodowałaby, że kobiety, lekarze poczuliby się bezpiecznie – tłumaczyła Magdalena Biejat.

Prowadzący program Andrzej Stankiewicz skierował więc pytanie do przedstawiciela Trzeciej Drogi, Władysława Teofila Bartoszewskiego: – Pan by podniósł rękę za takimi rozwiązaniami, o których mówi pani senator Biejat? – zapytał prowadzący.

– Akurat za dekryminalizacją aborcji tak. Uważam, że wsadzanie ludzi do więzienia za to, że pomogło się komuś przerwać ciąże czy to jest lekarz, czy to jest pielęgniarka, jest dla mnie niedopuszczalne. Moja mama była lekarzem, dla mnie wsadzanie lekarzy do więzienia to jest rzecz nieprawdopodobna. Absolutnie się z tym nie zgadzam – odpowiedział poseł Trzeciej Drogi.

Źródło: Radio ZET