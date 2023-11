Trwa pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji. Harmonogram obrad, które zainaugurował marszałek-senior Marek Sawicki, zakłada m.in. ślubowanie posłów i posłanek, a także wybór marszałka i wicemarszałków izby niższej polskiego parlamentu. Orędzie wygłosił też prezydent Andrzej Duda.

Poseł od Ziobry trafił do szpitala

Nie wszyscy będą jednak dobrze wspominać ten dzień. Dariusz Matecki trafił bowiem do szpitala. Karetka zabrała go do lecznicy prosto z hotelu sejmowego.

Świeżo upieczony parlamentarzysta Suwerennej Polski (dostał się do Sejmu z 6. miejsca listy PiS) poinformował o całej sytuacji w mediach społecznościowych. Wyjaśnił także, co było powodem nagłej interwencji medycznej.

„Kadencję rozpoczynam na SOR, karetką z hotelu sejmowego. Okazało się, że mam atak kamicy nerkowej - ból potworny. Ale zarówno pracownicy domu poselskiego jak i ochrony zdrowia - pełna klasa, najwyższe uznanie i szacunek za pomoc i wielkie podziękowania za Waszą ciężką pracę!” - napisał Matecki na Twitterze, dodając, że "zdążył wrócić".

Dariusz Matecki. Kontrowersyjny poseł Suwerennej Polski

Matecki był jednym z dwóch - obok Łukasza Mejzy - posłów, których wybuczano na sali plenarnej podczas ślubowania. Wszystko z uwagi na swoją działalność publiczną, przede wszystkim mowę nienawiści. "Sławę" zyskał, gdy jako miejski radny w Szczecinie chciał "odkażać" ulicę po Marszu Równości. Jego nazwisko pojawiało się również w kontekście nagonki na posłankę KO Magdalenę Filiks i jej syna, który popełnił samobójstwo.

Źródło: Radio ZET/Twitter