Posiedzenia Sejmu przełożone. Hołownia ogłosił nowy harmonogram

Kilkanaście minut po godzinie 12 rozpoczęła się konferencja marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Polityk podczas spotkania z dziennikarzami odniósł się do medialnych doniesień o odwołaniu posiedzeń Sejmu w środę i czwartek. - Przed chwilą odbyło się posiedzenie Prezydium Sejmu, które jednogłośnie zdecydowało o tym, że zaplanowane na ten tydzień posiedzenia Sejmu, zostaną przeniesione na kolejny tydzień - powiedział Hołownia.

- Budżetowe posiedzenie Sejmu odbędzie się w przyszły wtorek, środę i czwartek. W czwartek będzie to posiedzenie jednodniowe, na którym mam nadzieję, ten budżet uchwalimy i do Senatu wyślemy - dodał marszałek Sejmu.

Posiedzenia Sejmu przełożone na 16,17 i 18 stycznia

Marszałek Sejmu zapewnił, że żadne posiedzenia Sejmu nie zostają odwołane, a chodzi jedynie o ich przeniesienie. - Najważniejszą rzeczą jest dla nas dzisiaj praca nad budżetem. Wczoraj odbyliśmy konsultacje w tej sprawie, żeby upewnić się, że proces uchwalania budżetu nie jest niczym zagrożony - mówił.

- Oczywiście powód tego przełożenia jest jeden. Moim zadaniem jest przede wszystkim dbanie o powagę Sejmu. O spokój społeczny, bo on jest dla nas absolutnie najważniejszą wartością, ale i o powagę Sejmu - mówił Szymon Hołownia.

- Mam wrażenie, i podziela je Prezydium Sejmu, że to, co się dzieje w tym tygodniu, to sytuacja głębokiego kryzysu konstytucyjnego. Spór partyjny, który wokół tego rozgorzał, nie daje gwarancji, że w tym tygodniu Sejm będzie przebiegał spokojnie - dodał.

Hołownia: Emocje należy studzić

Szymon Hołownia stwierdził też, że "emocje, które towarzyszą procesom politycznym należy studzić, należy tonować. Tak, żeby szukać rozwiązań, które dadzą bezpieczeństwo Polkom i Polakom". - To absolutnie nie jest ucieczka - dodał marszałek.

- Siła państwa powinna płynąć z mądrości i mądrość podpowiada w tej chwili takie, a nie inne rozwiązania, które będą prowadzić do deeskalacji sytuacji w Polsce, a nie ryzykować podziały, które i tak między nami będą - stwierdził Szymon Hołownia.

"Status Kamińskiego i Wąsika jest jasny"

- Chcę, żebyście mieli państwo świadomość, że po tych wszystkich konsultacjach, które odbyłem, ale też i po wielu analizach prawnych, nie mam wątpliwości, jaki jest status panów Kamińskiego i Wąsika. Ten status nie wynika z mojego postanowienia, on wynika z wyroku sądu, który został wobec nich wydany - powiedział Hołownia.

Podkreślił, że "żeby nie mieć żadnych wątpliwości, zasięgnął informacji w Krajowym Rejestrze Karnym". - Dane, które są tam uwiecznione nie pozostawiają żadnych wątpliwości. W przypadku obu tych panów zapadł wyrok skazujący. Jest to wyrok pozbawienia wolności i utraty praw publicznych. Nie ma tam żadnej adnotacji o jakimkolwiek ułaskawieniu. Ja nie wygasiłem mandatów panów Kamińskiego i Wąsika. One zostały wygaszone z mocy prawa w momencie, w którym zapadł wyrok - dodal.

Źródło: Radio ZET