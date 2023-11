Posłanka chce opodatkować kolędy. Ostre słowa znanego duchownego. "Próbuje coś ugrać"

Pieniądze w Kościele to nośny temat. Paulina Matysiak z Lewicy przekazała "Faktowi", że nie jest sprawiedliwe, jeśli jakaś konkretna grupa społeczna jest wyłączona z odprowadzania podatku od darowizn. Znany dominikanin jest oburzony tym pomysłem. Skomentował też zapowiedź likwidacji Funduszu Kościelnego, którą forsuje Koalicja Obywatelska.

Lewica chce podatku od "kopert" z wizyt duszpasterskich

Kwestia odprowadzania podatków przez księży wywołuje szeroką dyskusję. Duchowni płacą podatki, ale kwartalnie w formie ryczałtu - od 160 zł do 1945 zł - których wysokość uzależniona jest od wielkości parafii. Dla wielu Polaków to jednak kwoty niewspółmierne do kościelnych przychodów.

"Ja bym oczywiście opodatkowała wpływy z kolędy. Dlaczego ktoś ma dostawać jakąś darowiznę w kopercie i nie odprowadzać od tego podatku? W tym momencie mamy to nieuporządkowane. Powinno to być uregulowane, tak jak inne opłaty, np. za ślub, za pogrzeb, za chrzciny. One też są "co łaska", ale jednak z cennikiem" - mówiła cytowana przez "Fakt" posłanka Lewicy, Paulina Matysiak. "Jeśli ma się firmę, trzeba się rozliczać, wykazać skąd miało się wpływy, a tutaj jest instytucja, która nie musi tego robić. Wypadałoby zrobić z tym porządek" - wyjaśniła.

Dominikanin komentuje pomysł podatku od kolęd

Pomysł polityczki Lewicy skomentował w rozmowie z "Faktem" dominikanin o. Paweł Gużyński. "To populizm. Pieniądze zawsze wzbudzają emocje, myślę, że pani posłanka Matysiak albo próbuje coś ugrać, albo nie ma świadomości, o czym mówi" - orzekł, dodając, że w większości państw europejskich datki na kościół nie są w żaden sposób opodatkowane.

"W laickiej Francji państwo utrzymuje kościoły i nikt nie protestuje przeciwko temu. Zresztą w części diecezji w ogóle nie zbiera się datków na kolędach. Podobnie z datkami za pogrzeby, śluby i tak dalej. Papież Franciszek wyznaczył kierunek, żeby były wolne od jakichkolwiek opłat. W teorii w Polsce nie wolno używać taryfikatora. Jeśli takie sytuacje się pojawiają, to wybuchają skandale, media o tym informują i ksiądz przeprasza"- przekazał duchowny.

Nowy rząd zlikwiduje Fundusz Kościelny?

W tzw. 100 konkretach programowych Koalicji Obywatelskiej widnieje zapis o likwidacji Funduszu Kościelnego, który jest finansowany z budżetu państwa, czym zainteresowane są też Lewica i Polska 2050. Jak dominikanin widzi tę kwestię? "Fundusz Kościelny jest instytucją przestarzałą, do zmiany. Należy go zlikwidować i zastąpić jakąś formą podatków" - stwierdził.

"W Kongresie Katoliczek i Katolików doszliśmy do wniosku, że dobrym rozwiązaniem może być system szwajcarski. Tam wszyscy obywatele płacą podatek na Kościół. Założenie jest takie, że prawo do wolności religijnej trzeba realizować nie tylko w sposób negatywny, ale też pozytywny, czyli stwarzać ludziom warunki do obcowania z religią. Pieniądze z podatku idą na fundusz, który utrzymuje nie tylko Kościół, ale też powiązane z nim prospołeczne inicjatywy" - tłumaczył o. Gużyński.

Źródło: Radio ZET/"Fakt"