Posłanka KO zaatakowana. "Zaczął mnie szarpać, grozić i wyzywać". Jest nagranie

Posłanka Marta Wcisło poinformowała, że została zaatakowana w Opolu Lubelskim przez nieznanego mężczyznę. - Zaczął mnie szarpać, grozić i wyzywać. Doznałam obrażeń, ale nie dam się zastraszyć - przekazała polityczka KO.

- Zgłosiłam to na policję. Zobaczcie do czego prowadzi szczucie i agresja - powiedziała. Na Twitterze pojawiło się także nagranie ukazujące fragment zdarzenia.

Marta Wcisło z KO zaatakowana. Jest nagranie

W rozmowie z polsatnews.pl Wcisło powiedziała także, że o godz. 17 ma wizytę u lekarza, gdzie dokonana zostanie obdukcja. O sprawie wypowiedziała się już prokuratura.

- Przyjęliśmy zawiadomienie o przestępstwie. Będziemy gromadzić materiały, przesłuchiwać świadków, jeżeli jest monitoring, to oczywiście go zabezpieczymy. Zobaczymy jak wyglądało to zdarzenie i będziemy wyjaśniać sprawę – powiedziała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka.

To kolejny taki przypadek w ostatnich dniach. W piątek Katowicach zaatakowany został poseł KO Borys Budka. 49-letni mężczyzna naruszył nietykalność cielesną polityka, ubliżał mu i zniszczył jego telefon. O innej sprawie informowaliśmy na RadioZET.pl. Podczas imprezy lokalnej w Węgrowie 73-letni kierowca wjechał samochodem w kandydatkę KO do Sejmu oraz towarzyszącą jej działaczkę Platformy Obywatelskiej. Kobiety uważają, że zachowanie mężczyzny ewidentnie wynikało z jego uprzedzeń politycznych. Sprawą zajmuje się węgrowska policja.