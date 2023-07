O transferze Siarkowskiej poinformował w środę portal i.pl, powołując się na Janusza Korwin-Mikkego. "Jak potwierdził to w rozmowie z portalem i.pl członek Rady Liderów i były prezes Nowej Nadziei (wcześniej - KORWiN), Janusz Korwin-Mikke: - Pani poseł Anna Maria Siarkowska wystartuje w okręgu siedleckim z drugiego miejsca w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Numerem jeden będzie pan Krzysztof Mulawa" - czytamy.

Anna Siarkowska przechodzi do Konfederacji

Jak dodano, Krzysztof Mulawa jest liderem okręgu siedlecko-ostrołęckiego i prezesem Ruchu Narodowego (jednej z partii wchodzących w skład Konfederacji) w regionie mazowieckim.

"Anna Maria Siarkowska szeregi Konfederacji zasilić ma jeszcze podczas trwania bieżącej kadencji. W maju 2022 przystąpiła do Suwerennej Polski, wcześniej zaś była prezesem Partii Republikańskiej. Do Sejmu w 2019 roku dostała się z list Prawa i Sprawiedliwości" - czytamy.

O szykowanym transferze w środę poinformowała także Interia. Portal podał, że posłanka "dołączy do Konfederacji w zamian za wysokie miejsce na liście wyborczej tego ugrupowania". - Anna Maria Siarkowska dołączy do Konfederacji. Będzie kandydować z naszych list - przekazało źródło bezpośrednio związane z zarządem ugrupowania. - Póki co nie komentuję sprawy - stwierdziła w rozmowie z Interią sama zainteresowana.

Również w środę w mediach społecznościowych Nowej Nadzieji (kolejna z partii wchodzących w skład Konfederacji) poinformowano, że do partii dołączył Jakub Banaś - syn prezesa NIK Mariana Banasia. "Jakub Banaś będzie kandydatem Konfederacji w nadchodzących wyborach parlamentarnych na liście w Warszawie. Dostał na niej »dwójkę«" - podał i.pl.

RadioZET.pl/PAP/i.pl/Interia