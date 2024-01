Posłanka zaatakowała z mównicy Hołownię. "Państwo z niedouczonym marszałkiem na czele"

Wtorkowe posiedzenie Sejmu zostało zdominowane przez sprawę aresztowania byłych posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przez swoich kolegów z klubu uważani są za pełnoprawnych parlamentarzystów. Jedna z posłanek największej partii opozycyjnej, Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, skrytykowała decyzje marszałka Szymona Hołowni w tej materii, wypominając mu brak wykształcenia, który ma oznaczać, że nie jest kompetentny do interpretowania prawa.

Chaos wokół Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Po prawomocnym wyroku z 20 grudnia ub. roku skazującym na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w śledztwie w sprawie tzw. afery gruntowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygasił mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jedną z wymierzonych kar był bowiem zakaz pełnienia funkcji publicznych. Ponadto w Sejmie nie może zasiadać osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

3 stycznia br. do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez Hołownię odwołania Wąsika i Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu mandatów. Następnego dnia w sprawie Macieja Wąsika w Izbie Pracy SN podjęte zostało postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu Wąsika. W piątek z kolei przekazano, że ta sama izba uchyliła postanowienie Hołowni ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Kamińskiego.

- Prezydent podtrzymuje swoje najgłębsze przekonanie, że Kamiński i Wąsik zostali już ułaskawieni, natomiast ja stoję na stanowisku, że wyrok Sądu Okręgowego jest w tej sprawie jednoznaczny i pociąga za sobą konsekwencje - powiedział Szymon Hołownia po spotkaniu z prezydentem, które odbyło się 8 stycznia.

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom zaatakowała Szymona Hołownię

Podczas wtorkowych obrad Sejmu głos w sprawie zabrała m.in. posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. - Chciałam zadać pytanie, czy naprawdę państwo uważacie, że możemy spokojnie dyskutować na inne tematy, wiedząc, że część z nas, dwaj posłowie, zostali potraktowani w taki sposób. Innej grupie posłów odmawiano ich praw, a marszałek Hołownia bagatelizuje sprawę. Wychodzi przed kamery i jako człowiek niewykształcony pozwala sobie opowiadać o własnych interpretacjach prawa - zwróciła się do posłów, nawiązując do sytuacji wokół osadzonych Kamińskiego i Wąsika.

- Czy możecie spojrzeć sobie w Twarz? Społeczeństwo was kiedyś z tego rozliczy. Ja do państwa apeluję, ogarnijmy się i nie doprowadzajmy do dalszego chaosu w państwie, z niedouczonym marszałkiem na czele - zakończyła emocjonalne wystąpienie Wojciechowska van Heukelom.

Źródło: Radio ZET