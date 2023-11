Posłowie Kukiz '15 mówią, że PiS nie chce się dzielić. Chodzi o duże pieniądze

Nie jest wiadome, czy wszyscy z pięciorga posłów związanych z Kukiz '15 zasilą klub parlamentarny PiS. Okazuje się, że spór dotyczy nie tylko nazwy zrzeszenia czy realizacji postulatów, ale i pieniędzy z subwencji.

Spór Kukiz '15 i PiS. O co chodzi?

Marek Jakubiak, który po czterech latach wraca do Sejmu, ostrzegł na łamach „Rzeczpospolitej”, że posłowie związani z Pawłem Kukizem mogą nie wejść do Klubu Parlamentarnego PiS, ale utworzyć własne koło poselskie. Politycy ci nie zgadzają się z perspektywą sformowania przez Prawo i Sprawiedliwość klubu, którego nazwa będzie tożsama z nazwą partii. „Ustalenia były takie, że klub nazywa się PiS i Zjednoczona Prawica, ale na to PiS nie chce się zgodzić” – tłumaczył w rozmowie z dziennikiem Jarosław Sachajko z Kukiz’15.

Innym istotnym postulatem polityków związanych z Pawłem Kukizem jest wspomożenie ich w zgłaszaniu ustaw, których są autorami, przede wszystkim projektów o charakterze ustrojowym.

PiS zabiera ludziom Pawła Kukiza 115 tys. zł rocznie

Okazuje się, że problemów jest więcej. Przed wyborami partia Kaczyńskiego nie podpisała z partnerami żadnej umowy, w związku z czym całość subwencji przechodzi na PiS. „115 tys. zł rocznie z subwencji zabiera nam PiS i nie chce się dzielić. Nawet na realizację naszych postulatów, które zgodzili się realizować w swoim programie wyborczym, nie ma grosza” – mówi Sachajko.

Parlamentarzysta wskazuje, że jeżeli politycy Kukiz’15 dostaną gwarancje, że na ich postulaty zostaną przeznaczone pieniądze i te pomysły będą realizowane, to zasilą klub. „Nie chcemy uderzać w PiS, ale nie może być tak, że naobiecywaliśmy w kampanii i teraz nie zrealizujemy naszych postulatów” – przyznał w rozmowie z dziennikarzem „Rzeczpospolitej”.

