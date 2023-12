Posłowie PiS będą mieli kłopoty? "Ostatnia wieczerza to nie argument"

Ponad 100 posłów PiS nie wzięło udziału we wtorkowym głosowaniu nad uchwałą ws. mediów publicznych i PAP. Zamiast tego politycy udali się do gmachu TVP przy ul. Woronicza. Na temat możliwych konsekwencji wobec posłów, którzy nie wzięli udziału w pracach Sejmu, głos zabrał się wicemarszałek Piotr Zgorzelski.

Posłowie PiS byli nieobecni w Sejmie. Będą konsekwencje?

Sejm przegłosował we wtorek uchwałę "w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych, oraz Polskiej Agencji Prasowej". Posłowie zaapelowali w niej do "wszystkich organów państwa" do niezwłocznej naprawy sytuacji w Telewizji Polskiej. W głosowaniu zabrakło większości posłów Prawa i Sprawiedliwości. Udali oni się bronić, jak mówią, niezależności TVP.

Na sali sejmowej podczas głosowania zabrakło 109 posłów PiS, m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Marka Suskiego czy Mariusza Błaszczaka. O ewentualnych konsekwencjach wobec posłów, którzy nie głosowali, wypowiedział się wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

- Tutaj widzieliśmy, że przynajmniej duża część posłów Prawa i Sprawiedliwości, która wystąpi być może o usprawiedliwienie, bo tego nie wiem, brała udział, w takim można powiedzieć wieczorze pożegnalnym partyjnej telewizji, takiej ostatniej wieczerzy - powiedział Zgorzelski cytowany przez portal money.pl. - Jeżeli na moim biurku znajdą się usprawiedliwienia, w których będzie jako powód podany udział w "ostatniej wieczerzy" na Woronicza, to oczywiście nie będzie to argument, który mnie przekona - zapewnił.

Źródło: Radio ZET/money.pl