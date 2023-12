Posłowie PiS na ratunek Morawieckiemu. Jest wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Mateusz Morawiecki wydał polecenie przygotowania tzw. wyborów kopertowych Poczcie Polskiej. Ostatecznie do nich nie doszło, a państwo straciło ok. 76 mln zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził później, że Morawiecki nie mógł zlecić ich przygotowania, bo nie miał takich uprawnień.

Decyzja premiera została przez WSA unieważniona, ale premier ją zaskarżył. O rażącym naruszeniu prawa mówił także prezes NIK Marian Banaś, Izba zgłosiła zawiadomienia o możliwym popełnieniu przestępstwa. Jedno z nich dotyczyło premiera.

Posłowie PiS na ratunek Morawieckiemu. Jest wniosek do TK

"Gazeta Wyborcza" przypomina, że w ostatnim czasie do Trybunału Konstytucyjnego pod przywództwem Julii Przyłębskiej wpłynęły trzy wnioski podpisane przez grupy parlamentarzystów PiS. Dwa z nich dotyczą możliwych rozliczeń zapowiadanych przez nowy rząd - m.in. postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego, a także odpolitycznienia publicznych mediów.

Trzeci z wniosków posłów PiS, reprezentowanych przez byłego wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego, dotyczy decyzji premiera Morawieckiego, który polecił w kwietniu 2020 roku Poczcie Polskiej przygotowanie wyborów korespondencyjnych. PiS skierował go do TK 8 grudnia. Dzień wcześniej w Sejmie powołano komisję śledczą, która zajmie się nieprawidłowościami przy organizacji wyborów, które nie doszły do skutku, a kosztowały ok. 76 mln zł.

Morawiecki powoływał się na jeden z artykułów tzw. ustawy covidowej i na jego podstawie wydał Poczcie Polskiej polecenie przygotowania głosowania korespondencyjnego. Chaos trwał w najlepsze - Poczta wystąpiła do gmin o przekazanie jej danych wyborców. Większość włodarzy gmin odmówiła ich wydania, mimo nacisków władzy PiS, wojewodów i samorządowców tej partii.

Wraz ze zmianą władzy sprawa przygotowania wyborów kopertowych wraca jako jedna z pierwszych obietnic koalicji w ramach rozliczania PiS. - Mateusz Morawiecki poniesie odpowiedzialność za wybory kopertowe, które próbował przeprowadzić. I za wyrzucenie 70 mln zł w błoto - mówił niedawno w Sejmie Cezary Tomczyk z KO.

Jak podaje "GW", na ratunek premierowi przybywają jednak posłowie PiS. We wniosku do TK skarżą przepis, który Morawiecki wykorzystał, aby wydać polecenie Poczcie. Chcą, by TK uznał, że tenże przepis ustawy covidowej można było wykorzystać do przygotowania wyborów. "Norma prawna zakazująca premierowi wydawania poleceń w związku z przygotowaniem wyborów jest niekonstytucyjna" – napisali posłowie PiS.

"W rezultacie zaskarżona norma prowadzi do zakwestionowania zasady zaufania obywatela do państwa i naruszenia pewności prawa. Siła stawianego tu zarzutu jest tym większa, że przyznanie Prezesowi Rady Ministrów kompetencji do wydania polecenia (przygotowania wyborów – red.) jest powiązane z zaistnieniem sytuacji nadzwyczajnej i wyjątkowej, powstałej w związku z ogłoszeniem stanu epidemii" – podsumowali posłowie PiS.

