Posłowie PiS zdecydowali ws. "461. mandatu". Wiadomo, czy przyjmą Pawłowską do klubu

Monika Pawłowska ogłosiła we wtorek decyzję o objęciu mandatu poselskiego po Mariuszu Kamińskim. Polityczka, która startowała do Sejmu z list PiS, była przez tę partię krytykowana w związku z chęcią zasiadania w izbie niższej parlamentu. Zjednoczona Prawica nadal bowiem uważa, że Kamiński jest posłem. Rafał Bochenek oficjalnie przekazał decyzję odnośnie do tego, czy Pawłowska zostanie przyjęta do klubu PiS.