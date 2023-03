Posłowie wyciągnęli portrety papieża w Sejmie. "Wstyd! Wstyd, panie Kowal!"

Jeszcze podczas trwającego posiedzenia Sejmu posłowie PiS i Solidarnej Polski chcą przeforsować uchwałę w "obronie imienia św. Jana Pawła II". To reakcja polityków obozu rządzącego na reportaż "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo", wyemitowanego w tym tygodniu przez TVN24. Według materiału kard. Karol Wojtyła, zanim został papieżem, miał tuszować przypadki pedofilii wśród księży.

Wcześniej projektem uchwały zajmowała się sejmowa komisja kultury. W poselskich ławach posłów partii rządzącej pojawiły się portrety papieża Polaka. Niektórzy z parlamentarzystów trzymali je w rękach.

Uchwała PiS ws. Jana Pawła II. Gorąco w Sejmie

- Projekt posłów PiS jasno artykułował niezgodę co do ataku, który jest w Polsce przeprowadzany. Projekt PSL-u z kolei podkreślał zasługi papieża Jana Pawła II. (...) W konsensusie przyjęliśmy jako komisja kultury jednolity tekst uchwały - przekazał poseł sprawozdawca Zdzisław Sipiera.

Mówił, że "Sejm musi dzisiaj jasno powiedzieć" i "wydać sygnał", że "nie da się szargać autorytetu". - Musimy to przyjąć w maksymalnym konsensusie - zaapelował parlamentarzysta PiS.

Z kolei Urszula Rusecka z PiS argumentowała: - Naszym zadaniem jest przypominać prawdę o wielkim nauczaniu. Zawdzięczamy papieżowi wolność. Jego słowa dodawały nam otuchy w czasach walki. Apeluję do całego pokolenia JP2, do wierzących i niewierzących, o podjęcie wszelkich działań w obronie naszego wybitnego Polaka.

Po nim głos zabrał poseł KO Paweł Kowal. - W tym momencie potrzebne są porządne prace archiwalne i historyczne, a nie wasze krokodyle łzy. One tylko pogarszają sytuację. Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS, nie chcecie go bronić. Wasze działanie niczemu dobremu nie służy - przekazał parlamentarzysta.

Tak na te słowa zareagował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki: - Wstyd, panie Kowal. Stanął pan po stronie tych, którzy są przeciwko Polsce. Wstydź się.

Przeciwko uchwale wystąpiła Joanna Scheuring-Wielgus z Nowej Lewicy. - Musimy doprowadzić do tego, aby ofiary księży pedofili w końcu dostały zadośćuczynienie - mówiła. Przeciwko krytyce wobec Jana Pawła II wystąpił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Nigdy nie dawajcie wiary w akta bezpieki. Ani przy Janie Pawle II, ani przy Lechu Wałęsie. (...) Będziemy stać po stronie wartości - argumentował.

Joanna Senyszyn z Lewicy Demokratycznej stwierdziła mówiła, że PiS znalazło temat, który ma "skonsolidować elektorat wokół obrony papieża Polaka". - Jan Paweł II przedkładał interes Kościoła nad prawdę - dodała posłanka.

Po tej wypowiedzi posłowie PiS opuścili salę. - Ja jestem zmuszony słuchać tych słów, ale mój klub nie musi chyba tego słuchać - wtrącił Terlecki.

RadioZET.pl