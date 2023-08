Potencjalny lider listy Lewicy: "pedofile też mają prawa". Jest reakcja ugrupowania

Jan Hartman wzbudził kontrowersje wtorkowym wpisem na Twitterze. "Do opłacanych przez PiS za publiczne pieniądze trolli: Tak! Pedofile też mają prawa! Jak wszyscy inni przestępcy! Żadnego człowieka nie wolno piętnować - nawet pedofila!" - napisał.

Pod wpisem naukowca i działacza społecznego pojawiło się wiele krytycznych komentarzy, również odnoszących się do Lewicy. "Czy to oficjalny program Lewicy?", "Obrońca praw pedofilów. Niezłe hasło na plakat wyborczy", "Czemu pan to robi lewicy i całej opozycji?" - to tylko niektóre z nich. Wirtualna Polska poinformowała, że na reakcję ugrupowania nie trzeba było długo czekać.

Jan Hartman pisał o pedofilach. Jest reakcja władz Lewicy

Współprzewodniczący małopolskiej Nowej Lewicy Ryszard Śmiałek opublikował krótkie oświadczenia ws. Jana Hartmana. Przeciął w ten sposób spekulacje dotyczące dalszego losu działacza społecznego na listach ugrupowania.

"W związku z licznymi informacjami medialnymi dotyczącymi kandydowania jako lidera listy Lewicy w najbliższych wyborach parlamentarnych w okręgu 14 (Nowy Sącz) przez prof. Jana Hartmana niniejszym chciałbym stanowczo poinformować, iż prof. Jan Hartman nie będzie liderem listy w niniejszym okręgu, podobnie jak również nie będzie kandydował w żadnym z okręgów z list Lewicy w najbliższych wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku" - napisał Śmiałek.

Jak sam tłumaczył swój wpis prof. Hartman? - Przestępców, nawet morderców czy pedofilów, trzeba karać, a nie piętnować. Piętnowanie to jest wstęp do linczu, a w krajach praworządnych, gdzie rządzi prawo, prawa mają wszyscy, także przestępcy - mówił w rozmowie z portalem o2.pl.

Zarząd Nowej Lewicy zatwierdzi w piątek listy ugrupowania do Sejmu oraz kandydatów do Senatu. Spotkanie ma się odbyć w warszawskiej siedzibie partii o godz. 12.

