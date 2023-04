"Poważne konsekwencje". Ekspert komentuje zgrzyt w relacjach Polska-Ukraina

Polski rząd w sobotę zakazał do końca czerwca importu szeregu produktów rolnych z Ukrainy, w tym zboża, cukru i jaj. Podobną decyzję podjęły również władze Słowacji i Węgier. W ostatnich tygodniach nasiliły się protesty rolników, którzy obwiniają rząd za brak reakcji na niekontrolowany napływ ukraińskiego zboża na polski rynek. Stanowisko stracił również minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

- Kryzys zbożowy może mieć poważne konsekwencje dla relacji między Polakami a Ukraińcami - mówił prof. Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z Wirtualną Polską. Jego zdaniem to pierwszy poważny zgrzyt w relacjach z Ukrainą od momentu wybuchu rosyjskiej pełnoskalowej inwazji.

Zakaz importu zboża z Ukrainy. "Nieodpowiedzialność rządu"

Podkreślił fakt, że ten kryzys dotyczy konkretnej grupy społecznej - rolników - która nie jest zamożna i wielu Polaków ma z nią kontakt np. poprzez więzy rodzinne. - Na poziomie społecznym będzie wyjątkowo trudno odróżnić odpowiedzialność polskiego rządu - a o takiej w tej sprawie mówimy - od odpowiedzialności zwykłych Ukraińców, którzy w Polsce szukają schronienia i normalnego życia - komentował.

Dodał: - Oczywiście, że przekaz ze strony rządowej powinien być jasny: to my zawaliliśmy, Ukraińcy robili to, co mogli robić, dopełnili wszelkich formalności, które zostały zaproponowane przez UE i poparte przez polski rząd.

W rozmowie z Wirtualną Polską mówił, że "nieodpowiedzialność rządu nigdy nie uchodzi płazem - ktoś za to zawsze zapłaci". - W tym wypadku cierpią finansowo rolnicy, a dopiero kształtujące się relacje polsko-ukraińskie są wystawione na bardzo kosztowną próbę - komentował.

Ostro przeciwko zakazowi importów produktów rolnych zareagowała Komisja Europejska, która wezwała m.in. Polskę do zniesienia embarga. - W UE muszą mieć niezły ból głowy, bo z jednej strony polski rząd cały czas naciska na zwiększanie pomocy dla Ukrainy, a z drugiej wprowadza pewnego rodzaju sankcje, które przecież muszą uderzyć w Ukrainę. Wiarygodność Polski nawet w kwestii Ukrainy właśnie została bardzo mocno nadszarpnięta - podkreślił prof. Duszczyk.

Trzy czwarte Polaków uważa, że Polska nie powinna przyjmować zboża z Ukrainy, przeciwnego zdania jest 26 proc. ankietowanych - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu".

RadioZET.pl/Wirtualna Polska