Poważne zmiany w kierownictwie CBA. W tle sprawa Pegasusa

Daniel Karpeta pracował w CBA od 2007 roku, nieprzerwanie w pionie operacyjno-śledczym. Według informacji nieoficjalnych, do których dotarło Radio ZET, Karpeta przejdzie pod koniec lutego na emeryturę.

Poważne zmiany w CBA. W tle sprawa Pegasusa

Dotychczasowy wiceszef Centralnego Biura Antykorupcyjnego może być jednym ze świadków komisji śledczej ds. Pegasusa, która działa od niedawna. Jak twierdzą nasi informatorzy, to jego podpisy widnieją pod wieloma wnioskami do sądu o zastosowanie inwigilacji Pegasusem.

Z tym kontrowersyjnym narzędziem, stosowanym przez służby specjalne, związana była także Paulina Dłubisz, dotychczasowa dyrektorka delegatury CBA, zajmująca to stanowisko od grudnia 2023 roku. To ona miała być autorką wewnętrznej opinii prawnej, dotyczącej zasad stosowania Pegasusa. Dłubisz wraca do pracy w pionie operacyjno-śledczym.

Nowym wiceszefem służby ma zostać Tomasz Strzelczyk. To były szef Centralnego Biura Śledczego w Ostrołęce, ściągnięty do CBŚ przez byłego szefa CBA Pawła Wojtunika. Po zmianie władzy i rezygnacji Wojtunika ze stanowiska w 2015 roku Strzelczyk został zesłany do delegatury CBA w Bydgoszczy.

Zwróciliśmy się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą o komentarz do zmian personalnych w kierownictwie służby. Czekamy na odpowiedź.

Źródło: Radio ZET/Mariusz Gierszewski