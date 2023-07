Pożar odpadów i żałosna kłótnia polityków. "Smród kłamstwa powrócił z Tuskiem"

"Wypowiedzieliśmy wojnę mafii śmieciowej - drastyczne kary, system SENT, wyhamowanie tego nielegalnego śmierdzącego procederu z lat 2012-15. Jestem na miejscu akcji i czuwam" - podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, dodając, że marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak "niezmiennie dezinformuje mieszkańców Zielonej Góry".

Moskwa odniosła się w ten sposób do niedzielnego wpisu Donalda Tuska, w którym przewodniczący Platformy Obywatelskiej napisał: "smród płonących odpadów w Zielonej Górze. Smród setek bezkarnych nielegalnych składowisk. Smród pisowskiej korupcji w całej Polsce. Kaczyński i Sasin na pikniku".

Pożar w Przylepie. "Smród pisowskiej korupcji w całej Polsce"

Do wpisu Tuska odniósł się także premier Mateusz Morawiecki. "Obrzydliwe. Kuglarz z PO - Partii Oszustów nawet pożar chce wykorzystać do swego czarnego PR. Wykorzystają każde nieszczęście, żeby skłócić Polaków. Smród kłamstwa powrócił do Polski razem z Tuskiem" - napisał w niedzielę na Twitterze szef rządu.

"Państwo Polskie od soboty walczy z pożarem i jego skutkami" - przypomniał premier. "Dziękuję służbom za wspaniałą pracę, a Polakom za zachowanie spokoju!" - zakończył swój wpis Mateusz Morawiecki.

O godz. 9 w niedzielę w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego, a po nim konferencja prasowa. - Pożar jest opanowany. W ciągu kilku godzin pożar powinien być zupełnie zakończony - podkreślił wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Dodał, że monitoring powietrza był prowadzony zarówno przez Państwową Straż Pożarną, przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ale także przez Centralne Biuro Analiz Zagrożeń Wojska Polskiego.

Odniósł się też do kwestii ewentualnego zanieczyszczenia wód. - Sanepid prowadzi w tej chwili działania w trzech miejscach: Przylepie, Łężycy i Zielonej Górze badając wodę, z której korzystają mieszkańcy. Nie ma żadnych przesłanek, że cokolwiek z ta wodą może się dziać - powiedział.

