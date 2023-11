Mateusz Morawiecki wciąż wierzy, że stworzy rząd, który uzyska w Sejmie wotum zaufania. Twierdzi, że porównując programy PiS z agendami Lewicy, Trzeciej Drogi czy Konfederacji doszedł do "optymistycznych wniosków" i proponuje tym ugrupowaniom współpracę w ramach nowego gabinetu.

Problem w tym, że nikt z premierem nie chce rozmawiać. Sławomir Mentzen z Konfederacji potwierdził w Radiu ZET, że otrzymał zaproszenie, ale nie wybiera się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Takie samo pismo od Morawieckiego dostała już Lewica. - W imieniu Lewicy informuję, że nigdzie się nie wybieramy - oświadczył szef klubu Krzysztof Gawkowski.

"Pożegnanie z władzą". Ministrowie Morawieckiego zwołują spotkanie

Tymczasem członkowie odchodzącego rządu już godzą się oddaniem władzy. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, na czwartek na godz. 14 w KPRM przy Alejach Ujazdowskich zaplanowano nieformalne spotkanie ministrów, którzy będą żegnać się z urzędami.

Jak mówili rozmówcy portalu, będzie to okazja do zrobienia pamiątkowych zdjęć, podziękowań, podsumowań oraz "pożegnania z władzą". Praktycznie wszyscy w PiS wiedzą, że "spektakl związany z powołaniem nowego gabinetu ma z góry ustalony koniec".

W piątek pakujemy ostatnie kartony, zabieramy rzeczy. Czas się wyprowadzać z resortu - minister z PiS w rozmowie z WP

Kto znajdzie się w tymczasowym rządzie, który ma zostać powołany w poniedziałek, a który nie ma szans na poparcie większości sejmowej? Na pewno nie będzie tam znanych twarzy, takich jak chociażby minister aktywów państwowych Jacek Sasin. "Ministerialne chwilówki" (tak w artykule WP określono krótkie misje dla członków tego "nowego" rządu) mają być proponowane urzędnikom w poszczególnych resortach.

"Takie nominacje mają być okazją do tego, by ich nazwiska na koniec władzy PiS uzyskały trochę rozgłosu oraz by szerzej mogli zaprezentować swój życiorys. To jeden z argumentów, który ma przekonywać kandydatów do chwilowego objęcia stanowisk. Na pocieszenie krótkiej misji ministrom będzie przysługiwała również odprawa" - czytamy w tekście Wirtualnej Polski.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska