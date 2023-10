Prace opozycji nad umową koalicyjną. Poseł podaje datę. To może być punktem niezgody

W poniedziałek spotkali się liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, a także przedstawiciele tych ugrupowań, którzy pracują w zespole negocjacyjnym. Celem pierwszego spotkania jest utworzenie rządu, a drugiego opracowanie umowy programowej.

Umowa koalicyjna. Wieczorek podaje możliwy termin zakończenia prac

Sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek, który reprezentuje Lewicę w zespole, w rozmowie z PAP przyznał, że negocjacje przebiegają w dobrej atmosferze. - Będziemy się spotykali do końca tygodnia codziennie i - jakby się udało - to chcielibyśmy prace nad ramową umową programową do końca tygodnia sfinalizować - przekazał. W porozumieniu mają się znaleźć wspólne punkty, które łączą KO, Trzecią Drogę i Lewicę. - Wiele obszarów jest już dogadanych. Chodzi m.in. o pozyskanie środków na Krajowy Plan Odbudowy, podwyżki dla budżetówki i nauczycieli, przywrócenia praworządności czy sferę dotyczącą edukacji - przekazał polityk.

Punktem niezgody może być kwestia aborcji, która różni głównie Lewicę od konserwatystów, zwłaszcza tych z Trzeciej Drogi. Niemniej do 20 podstawowych kierunków programowych mają zostać wpisane prawa kobiet.

Liderzy z kolei, jak wynika z informacji PAP, mają spotkać się po raz kolejny w tym tygodniu po 1 listopada. Pewne jest tylko stanowisko premiera, które przypadnie Donaldowi Tuskowi. Jeżeli chodzi o funkcję marszałka Sejmu, to Trzecia Droga optuje za liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią, a Lewica widziałaby na tym stanowisku współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego. Z kolei, jeżeli chodzi o stanowisko wicepremierów, to na giełdzie nazwisk są m.in. lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz i szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.

W zeszłym tygodniu odbyły się rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z liderami komitetów wyborczych, które w nowym Sejmie będą mieli swoich przedstawicieli. Po zakończeniu konsultacji prezydent przekazał, że są dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i mają kandydata na premiera. Jak powiedział, kandydatem Zjednoczonej Prawicy jest Mateusz Morawiecki, a kandydatem KO, Trzeciej Drogi i Lewicy - jest Donald Tusk. Stwierdził też, że KO, Trzecia Droga i Lewica nie mają jeszcze formalnie zawartej koalicji, nie mają umowy koalicyjnej i nie mogą podać kandydatów na ministrów.

Źródło: Radio ZET/PAP - Grzegorz Bruszewski