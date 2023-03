"Pracownicy TVP cierpią". Zaskakujące słowa polityka opozycji

W poniedziałek szef Polski 2050 Szymon Hołownia zorganizował przed siedzibą Telewizji Polskiej konferencję prasową, trudno oprzeć się wrażeniu, że był to prawdziwy festiwal krytyki skierowanej w prorządowe media. Genezą wystąpienia była tragiczna śmierć syna posłanki PO Magdaleny Filiks, do której - zdaniem polityków opozycji - doprowadziło pośrednie ujawnienie jego danych jako ofiary przemocy seksualnej przez dziennikarza Radia Szczecin Tomasza Duklanowskiego.

- Dzisiaj do tych wszystkich, którzy tu pracują, którzy wciąż pracują w mediach publicznych, mam pytanie. Czy wy wyobrażacie sobie sytuację, w której dotyczyłoby to waszego dziecka? - pytał Hołownia. Wskazując na siedzibę Telewizji Polskiej, dodał, że "pod rządami Zjednoczonej Prawicy powstał tutaj największy gruczoł jadowy w Polsce".

"W TVP pracują ludzie, którzy cierpią z powodu połamania kręgosłupów"

Polityk ocenił też, że "ma wrażenie, że media publiczne spełniają dzisiaj kryteria bycia publicznymi w takim sensie, w jakim spełnia je dom publiczny". - One muszą zostać zreformowane [...] Nie wiem, czy słusznym postulatem jest ten - choć rozumiem motywacje, sam je podzielam w znacznej mierze - żeby wszystko zaorać, doprowadzić do punktu zero. Może tak, ale ja poszedłbym inną drogą - powiedział. Stwierdził jednocześnie, że nie "nie jest zwolennikiem odpowiedzialności zbiorowej".

Hołownia przypomniał, że "sam miał krótki epizod pracy w Telewizji Polskiej". - Widziałem wtedy, jak działa instytucja narażona na zakusy ze strony polityków. PiS doprowadził to do absolutnej ściany, dalej jest już tylko Moskwa - stwierdził. - Jednak co są winni operatorzy kamer, researcherzy, którzy pracują dzisiaj pod takim kierownictwem, a później pod innym. Co są winni oświetleniowcy, garderobiane. Nie możemy stosować dzisiaj odpowiedzialności zbiorowej - zaznaczył.

- Nie możemy dzisiaj ulegać prostej logice "a teraz wszystko zaoramy i zbudujemy od początku". Tam w środku są ludzie, ludzie, którzy dzisiaj cierpią z powodu połamania swoich własnych kręgosłupów, a mają taką pracę, jaką mają. Musimy być w tym mądrzy, ale bezwzględnie skuteczni. Szymon Hołownia

Reforma mediów publicznych. "Przedstawimy projekt"

Lider Polski 2050 nie unikał też wytypowania osób, które w jego ocenie są odpowiedzialne za aktualną kondycję rządowych mediów. - Redaktorzy Trybuny Ludu mogliby się uczyć od redaktora Rachonia i prowadzących główne wydanie Wiadomości. Dla ludzi, którzy zamienili służbę dziennikarską na bycie sprzedajnymi tubami władzy, nie może być miejsca w mediach publicznych. Oni są zakałą tych mediów - stwierdził.

Podczas konferencji Hołownia zapowiedział też, że jego ugrupowanie w najbliższych dniach przedstawi projekt reformy mediów publicznych. - Znajduje się w nim m.in. likwidacja absurdu, jakim jest abonament, likwidacja absurdu, jakim jest Rada Mediów Narodowych. Trzeba też całkowicie zmienić kryteria zasiadania w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Konkursy powinny być transmitowane online. Każdy powinien wiedzieć, czym legitymują się kandydaci do tego, żeby mówić do Polaków - zapowiedział.

RadioZET.pl