"Premier nie uzyska wotum zaufania. To nierealne". Konfederacja po spotkaniu z Morawieckim

Mateusz Morawiecki wystosował zaproszenia do szefów kilku formacji politycznych: Lewicy, Polski 2050, Konfederacji i PSL. Napisał w nich, że w związku z desygnowaniem go na premiera i powierzeniu mu misji utworzenia rządu, zaprasza do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W piątek po południu na spotkanie z premierem udali się politycy Konfederacji. Ale nie dlatego, by poprzeć starania wiceprezesa PiS.

Konfederacja po spotkaniu z Morawieckim: premier nie ma większości

W składzie delegacji byli m.in. Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun. - Nie zamierzamy tworzyć rządu ani za nim stać. Mamy bardzo krytyczną opinię o sposobie rządzenia przez PiS i osobiście o premierze Morawieckim. Uważamy, że Polacy zasługują na rząd prawicowy, propolski, konserwatywny, wolnościowy, narodowy i takim rządem nie był rząd Mateusza Morawieckiego - mówił Bosak przed spotkaniem.

Po spotkaniu politycy Konfederacji również wystąpili na briefingu prasowym. - Powtórzyliśmy naszą deklarację, że nie ma szansy na wspólny rząd. Nie ma większości. Poza tym krytycznie oceniamy rząd Mateusza Morawieckiego - powiedział Bosak. Jego zdaniem "premier nie uzyska wotum zaufania", bo to "nierealne".

Konfederacja o proteście przewoźników na granicy z Ukrainą

Konfederaci przyznali, że rozmowę zdominowały kwestie transportowe, przede wszystkim protest polskich przewoźników na granicy z Ukrainą. - Naświetlaliśmy premierowi, jak działa branża transportowa w Polsce i jaki jest skutek regulacji UE i rządu i ich polityki dla utraty rentowności przez polską branżę transportową i zabieranie polskiego rynku transportowego przez firmy ukraińskiego - przekazał Bosak.

Przypomnijmy, że polscy przewoźnicy, którzy od 6 listopada protestują na granicy z Ukrainą domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego, zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenie ich kontroli.

Jest też postulat dotyczący likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej. Przewoźnicy blokują drogi dojazdowe na dwa przejścia graniczne w Dorohusku i Hrebennem w województwie lubelskim, a także w Medyce i Korczowej w woj. podkarpackim.

Źródło: Radio ZET/PAP