Premier straszy terroryzmem w Polsce. "Mamy dodatkowe informacje od sojuszników"

Mateusz Morawiecki pod koniec kampanii wyborczej zaczął straszyć bojownikami Hamasu. W czwartkowym oświadczeniu premier stwierdził, że ogłoszony przez nich dżihad jest zagrożeniem także dla Polski, ponieważ grozi na “potężna kolejna fala migracji”. - Tym razem migracji z Bliskiego Wschodu - zaznaczył.

Tego samego dnia wspomniał o tym także na spotkaniu z mieszkańcami Rybnika. - Po oświadczeniu szefa Hamasu, zobaczy, co jutro będzie się działo w miastach europejskich. Zobaczcie przedsmak tego, co szykuje dla was Platforma Obywatelska - straszył. Donald Tusk odpowiedział Morawieckiemu, że "to PiS wpuszczał Palestyńczyków do Polski". - Chce państwa zapewnić, że moim absolutnym priorytetem, najważniejszym zadaniem jest aby od razu po 15 października nowy rząd uporządkował te kwestie dotyczące bezpieczeństwa - zapewniał lider PO.

Morawiecki straszy Hamasem i imigrantami

Morawiecki został zapytany przez Bogdana Rymanowskiego na antenie Polsat News, czy Polska ma sygnały związane z ogłoszonym dżihadem. - Od naszych sojuszników mamy dodatkowe informacje. Ten ogłoszony dżihad spowoduje falę za falą, terroryści będą starali się przeniknąć do Europy. Niemcy otwierają przed nimi szeroko wrota - mówił Morawiecki.

Premier obwiniał też Donalda Tuska, że to on już się zgodził w Brukseli na relokację, a w zamian otrzymał obietnicę posady w strukturach unijnych. - To nie jest straszenie. Przestrzegamy przed tym, co Donald Tusk inaczej robi w Europie, a co innego w Polsce - przekonywał szef rządu.

Morawiecki powtarzał te same hasła w orędziu, które wyemitowano tuż przed ciszą wyborczą. - Wszyscy widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Widzimy też potężny napływ nielegalnych imigrantów do Europy. Widzimy również ostatnio kolejną odsłonę konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ten konflikt może spowodować, że do Europy ruszy kolejna fala migrantów. Wśród nich będą osoby związane z ruchem terrorystycznym. Te wyzwania jasno wiążą się z paktem migracyjnym i przymusową relokacją nielegalnych imigrantów forsowanym przez brukselskich biurokratów - przekonywał Morawiecki.