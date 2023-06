"Prezes mieszka tu z rodziną". Wyniki poselskiej kontroli u beneficjenta "willa plus"

"Willa plus", czyli kontrowersyjny program dotacji od ministra edukacji i nauki, nadal budzi wiele pytań. Według najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli pieniądze na ten i inne programy resortu Przemysława Czarnka zostały przyznane pomimo negatywnych opinii od ekspertów. TVN24 ustaliło, że z 42 beneficjentów 12 organizacji jest bezpośrednio powiązanych z politykami PiS-u. Chodzi o dziesiątki milionów złotych.

Jedną z nieruchomości, kupioną za pieniądze z ministerialnego programu, odwiedziła posłanka Lewicy Monika Falej. Chodzi o fundację Dumni z Elbląga, która dostała 2 mln zł z programu potocznie nazywanego "willa plus". Według "Gazety Wyborczej" polityczka pojawiła się w Karczowiskach Górnych i dokonała niespodziewanego odkrycia.

"Willa plus". Poselska kontra u prezesa Dumnych z Elbląga

- Zastałam obiekt, w którym najprawdopodobniej pan Kamil mieszka - w obiekcie kupionym za ponad 2 mln zł, czyli z pieniędzy publicznych. Najprawdopodobniej mieszka tu z rodziną, bo na to wskazują rzeczy, które są akurat w obiekcie - powiedziała posłanka w rozmowie z dziennikiem.

Zdaniem Falej prezes Dumnych z Elbląga Kamil Nowak "wpłaca darowiznę albo opłaca prąd, czy też inne nośniki". - O te wszystkie dokumenty dotyczące zamieszkiwania pana Kamila w tym obiekcie poprosiłam drogą mailową - dodała. Polityczka Lewicy nie otrzymała również od Nowaka harmonogramu prac organizacji i jej planów na przyszłość.

- Za pieniądze publiczne można realizować swoje plany życiowe i prywatne, a nie związane z realizacją projektu, na który fundacja dostała publiczne pieniądze. To pokazuje, że kradzieże, wyłudzanie pieniędzy to patologia PiS-u, ale akurat ten przypadek pokazuje również to, że PiS znalazł perfidny sposób na wyciąganie publicznych pieniędzy na dotowanie swoich kolegów, koleżanek i fundowanie bogatego życia swoim sprzymierzeńcom - mówiła posłanka.

"Wyborcza" przypomniała, że przedsiębiorca Kamil Nowak jest prywatnie kolegą z klasy licealnej Krzysztofa Szczuckiego, szefa Rządowego Centrum Legislacji oraz kierownika Akademii PiS. Sam zainteresowany odpowiedział na zarzuty posłanki na Twitterze.

"Przyjęliśmy posła Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, by pokazać, ile już się udało zrobić. Zostaliśmy oszukani, a Państwo okłamani. Wstyd, że mamy takich posłów jak Pani Monika Falej...Po prostu żenada. Wzywam Panią do oficjalnych przeprosin" - napisał prezes Dumnych z Elbląga.

RadioZET.pl/"Gazeta Wyborcza"