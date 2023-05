PiS obiecuje Polakom darmowe leki. Padła konkretna data

Konwencja programowa PiS pod hasłem "Programowy Ul" przyniosła szereg nowych propozycji partii rządzącej przed wyborami parlamentarnymi 2023. Jedna z nich dotyczy zdrowia Polaków.

- Bezpłatne leki od 65. roku życia w bardzo krótkim czasie. Oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji, ale także bezpłatne leki dla dzieci, młodzieży do 18. roku życia - mówił Jarosław Kaczyński.

Darmowe leki dla dzieci i seniorów. Kolejna propozycja PiS

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w niedzielę, że kierowany przez niego rząd zajmie się propozycjami ogłoszonymi w niedzielę przez prezesa PiS. Wśród nich również m.in. podniesienie świadczenia 500 plus do 800 zł oraz darmowe autostrady.

- Liczymy, że w nowym roku inflacja będzie już niewysoka, więc ten nowy zastrzyk finansowy nie będzie już groził powrotem do tendencji inflacyjnych - wzięliśmy to pod uwagę - ocenił Jarosław Kaczyński.

RadioZET.pl/PAP