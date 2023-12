Prezydent ogłosił Tuskowi i nowym ministrom pierwszą decyzję. "W przyszłą środę"

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu Donalda Tuska. Prezydent Andrzej Duda podczas swojego wystąpienia podkreślał znaczenie bezpieczeństwa militarnego jak i energetycznego Polski. - Dobro ojczyzny i pomyślność obywateli to także dbałość o wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem Polski - wskazał.

Duda zapowiedział, że nie będzie blokował ustaw, które "służą dobru obywateli i trwaniu Rzeczypospolitej". - Wystarczy przyjść tutaj do Pałacu Prezydenckiego, usiąść i porozmawiać na temat tego, co państwo chcecie przeprowadzić, zapewniam, że zawsze znajdzie się na to czas w kalendarzu moim - zadeklarował.

Andrzej Duda zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent powiedział także, że chce zwołać w przyszłą środę (20 grudnia) posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - Żebyśmy usiedli i porozmawiali o sytuacji bezpieczeństwa Polski tak, jak czyniliśmy to wcześniej - choć w innej już konfiguracji władzy wykonawczej - dodał. - Kontynuujmy tą - w moim przekonaniu - bardzo dobrą i korzystną dla Polski formułę współpracy - mówił Duda.

Prezydent życzył powodzenia nowemu rządowi w realizacji polskich spraw i podjętych zobowiązań. - Zaczyna się w jakimś sensie nowy, kolejny rozdział w historii wolnej, suwerennej, niepodległej Polski - powiedział.

We wtorek premier Donald Tusk wygłosił w Sejmie expose, w którym przedstawił program działania oraz skład Rady Ministrów. Przedstawiciele klubów i koła wygłaszali oświadczenia oraz zadawali pytania premierowi. Następnie odbyło się głosowaniem nad wotum zaufania dla jego rządu.

Wicepremierem w rządzie Donalda Tuska został Krzysztof Gawkowski z Lewicy, który objął również resort cyfryzacji. Drugim wicepremierem został lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który będzie ministrem obrony narodowej.

