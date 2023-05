Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, wobec którego postępowanie prokuratury toczy się od marca 2023 r., aresztowany. O decyzji Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prok. Krajowej w Katowicach poinformowała w środę Prokuratura Krajowa. Sąd przychylił się do wniosku o tymczasowy areszt ze względu na "ryzyko matactwa". Samorządowiec od początku utrzymuje, że jest niewinny, a sprawa ma charakter polityczny.

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego aresztowany. Są nowe zarzuty

W poniedziałek 22 maja prezydent został zatrzymany przez CBA. Biuro prasowe prokuratury w Katowicach zdradziło wtedy, że chodzi o nowe zarzuty ws. toczącego się od marca śledztwa dot. rzekomej łapówki, którą samorządowiec miał przyjąć. W tej sprawie w marcu br. CBA opublikowało nagranie, które miało być głównym dowodem przeciwko prezydentowi, jednak sąd w Katowicach nie wyraził wtedy zgody na tymczasowy areszt. O tymczasowym areszcie poinformowała w środę Prok. Krajowa.

Jak czytamy w dokumentach śledczych, samorządowiec usłyszał cztery nowe zarzuty. Dotyczą kolejno:

nakłaniania świadka do składania fałszywych zeznań (przez zatajenie sprzedaży Górczyńskiemu złotych i srebrnych monet o wartości 1,7 miliona złotych) - monety zostały zabezpieczone w trakcie przeszukania mieszkania w marcu 2023 r.

składania fałszywych oświadczeń majątkowych za lata 2020, 2021 i 2022. Do przestępstwa miało dojść przez zatajenie posiadania złotej monety o wadze 1 kilograma, którą prezydent miał kupić za 210 tysięcy złotych (to osobne trzy zrzuty za każdy rok).

Łączna kara, która grozi prezydentowi za tak sformułowany akt oskarżenia to 8 lat pozbawienia wolności. Poniżej zdjęcia rzeczonych monet.

fot. Jarosław Górczyński. Zarzuty i areszt

Apel prokuratury po aresztowaniu prezydenta miasta

W oficjalnym komunikacie przekazanym przez Prokuraturę Krajową czytamy, że śledczy apelują do wszystkich, którzy mieli udzielić samorządowcowi "korzyści majątkowej" (łapówki - red.), aby w ramach klauzuli niekaralności zgłosiły się do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu Ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Katowicach lub bezpośrednio CBA.

Przypomnijmy, że zarzuty wobec Górczyńskiego sięgają jeszcze 2018 r. Wtedy prokuratura ze Skarżyska-Kamiennej zarzuciła mu przekroczenie uprawnień przy przetargach śmieciowych z 2016 r. Miał, według prokuratury, zablokować inne, chętne do podpisania umów z miastem, firmy. Sąd Okręgowy w Kielcach prawomocnie samorządowca uniewinnił, a jego decyzję podtrzymał Sąd Najwyższy. Bliscy współpracownicy samorządowca podtrzymują, że sprawa ma charakter polityczny, co jeszcze w marcu we wpisie w mediach społecznościowych podnosił sam Górczyński. "Jestem niewinny. Kluczowe znaczenie ma polityczne tło sprawy".

RadioZET.pl