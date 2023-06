Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego wyjdzie z aresztu. "Nie mogę podać motywów"

Jarosław Górczyński prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego przebywa w areszcie od 22 maja po tym, jak sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt ze względu na "ryzyko matactwa". Proces przeciwko samorządowcowi toczy się od marca 2023 r. Prezydent, zawieszony obecnie w obowiązkach, od początku utrzymuje, że jest niewinny. Sąd Okręgowy w Katowicach podjął we wtorek 13 czerwca decyzję o skróceniu aresztu do 40 dni. Górczyński wyjdzie 1 lipca br.

Jarosław Górczyński wyjdzie z aresztu 1 lipca. Sąd "nie zdradza motywów" decyzji

- Sąd Okręgowy w Katowicach zmienił we wtorek zaskarżone orzeczenie, postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód. Ograniczył okres tymczasowego aresztowania do 40 dni, czyli do 1 lipca tego roku. Nie mogę podać motywów, bo uzasadnienie postanowienia zostało odroczone na okres siedmiu dni - powiedział, cytowany przez PAP Jacek Krawczyk, rzecznik Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przypomnimy, że 22 maja prezydent został zatrzymany przez CBA. Biuro prasowe prokuratury w Katowicach zdradziło wtedy, że chodzi o nowe zarzuty ws. toczącego się od marca śledztwa dot. rzekomej łapówki, którą samorządowiec miał przyjąć. W tej sprawie w marcu br. CBA opublikowało nagranie, które miało być głównym dowodem przeciwko prezydentowi, jednak sąd w Katowicach nie wyraził wtedy zgody na tymczasowy areszt. Prezydent trafił za kratki dopiero 22 maja, po usłyszeniu czterech nowych zarzutów.

Łączna kara, która grozi prezydentowi za akt oskarżenia w obecnej formie to 8 lat pozbawienia wolności.

Procesy Górczyńskiego

Obecne postępowanie, które przeciwko Górczyńskiemu trwa od marca, jest kolejnym na przestrzeni ostatnich lat. W 2018 roku Prokuratura Rejonowa w Skarżysku-Kamiennej zarzucała mu przekroczenie uprawnień przy procedurach dotyczących przetargów śmieciowych z 2016 r. poprzez "uniemożliwienie złożenia prawidłowych ofert podmiotom innym niż podmiot dotychczas świadczący te usługi". W 2020 roku do sądu trafił akt oskarżenia. W maju 2021 roku Sąd Okręgowy w Kielcach prawomocnie uniewinnił samorządowca, a pod koniec 2022 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację wniesioną przez prokuraturę.

W kontekście obecnie toczącego się postępowania Górczyński ostatni komunikat opublikował 17 marca. Niezmiennie podtrzymuje, że jest niewinny.

