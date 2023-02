Prezydent USA w cztery oczy z polskimi politykami. "Biden zwrócił mi uwagę"

Prezydent USA znalazł czas na spotkania bilateralne z polskimi politykami we wtorek wieczorem. Wcześniej w Arkadach Kubickiego w Warszawie wygłosił publiczne przemówienie o poparciu walki Ukraińców z Rosjanami i solidarności wewnątrz NATO.

Do rozmowy z Joe Bidenem na Twitterze odniósł się Tusk na Twitterze. "Joe Biden krótko i dosadnie: Donaldzie, będziemy bronić solidarnie wolności i demokracji. Zawsze i wszędzie" - napisał.

Joe Biden w Polsce. Prezydent USA spotkał się z polskimi politykami

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski na antenie TVN24 był pytany o jego spotkanie z amerykańskim przywódcą. - Przede wszystkim podziękowania za odwagę, za przywództwo, również za docenienie roli naszego społeczeństwa, które stanęło na wysokości zadania. Prezydent Biden jeszcze raz dziękował wszystkim Polkom i Polakom, wszystkim warszawiakom i warszawiankom za to olbrzymie serce - dodał.

- Prezydent Biden i jego administracja bardzo mocno stawia na silną demokrację w regionie. To jest niesłychanie istotne, że Polska dzisiaj musi najsilniejszą demokracją w całym regionie, bo nie stać nas - jako wspólnoty transatlantyckiej - na to, żeby na wschodniej flance była demokracja, która ma problem z praworządnością - przekonywał Trzaskowski. Dodał: - Zwłaszcza jeżeli Ukraińcy wygrają tę wojnę, a jestem święcie przekonany, że szybko ją wygrają, to Polska będzie pewnym wzorem, na którym będą mogli się wzorować.

Z prezydentem USA we wtorek wieczorem spotkał się również marszałek Senatu Tomasz Grodzki. - Nasze spotkanie w cztery oczy było natomiast spotkaniem kurtuazyjnym. Podziękowałem prezydentowi Bidenowi za to, że dwukrotnie w czasie roku odwiedził Polskę, za niezłomną przyjaźń między naszymi krajami oraz za wsparcie, które otrzymaliśmy. Prezydent Biden zwrócił mi uwagę, że mamy stać na straży demokracji jako Senat, który jest w rękach demokratycznej opozycji, musiał być zatem dobrze zbriefowany - powiedział w rozmowie z PAP.

Po przemówieniu w Warszawie Joe Biden spotkał się z Mateuszem Morawieckim - poinformował we wtorek w komunikacie Biały Dom. Prezydent USA i premier polskiego rządu omawiali m.in. kwestię wsparcia dla Ukrainy. "Po dzisiejszym przemówieniu w Warszawie prezydent Joseph R. Biden Jr. spotkał się w Warszawie z premierem Polski Mateuszem Morawieckim, aby potwierdzić silne więzi dwustronne między Stanami Zjednoczonymi a Polską" - napisano w komunikacie.

Biały Dom podkreślił, że prezydent Biden z zadowoleniem przyjął decyzję polskiego rządu o wyborze firmy Westinghouse z siedzibą w USA na dostawcę technologii dla pierwszych trzech reaktorów jądrowych w Polsce, co "cementuje długoterminowe strategiczne partnerstwo energetyczne między Polską a Stanami Zjednoczonymi".

W komunikacie dodano, że Biden i Morawiecki omówili także inne wspólne priorytety, w tym kwestię wsparcia dla Ukrainy i współpracy w regionie Indo-Pacyfiku.

RadioZET.pl/PAP - Grzegorz Bruszewski, Wiktoria Niecałek