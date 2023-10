Problem z głosowaniem w wyborach za granicą? "MSZ wysłało karty z błędami"

Po niedawnej aferze z wizami polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, kierowane przez Zbigniewa Raua, ma kolejne problemy. Chodzi o przeprowadzenie wyborów parlamentarnych poza granicami kraju. Jak ustalił Onet, MSZ wysłało do polskich ambasad i konsulatów wzory kart do głosowania zawierające błędy.

Portal ujawnił korespondencję związaną z nieprawidłowościami. "Przekazane dziś karty do głosowania do Sejmu RP oraz Senatu RP zawierają błędy" - napisała kilka dni temu w mailu do ambasad i konsulatów Marzena Krulak, radca-minister w Wydziale Prawno-Legislacyjnym Departamentu Konsularnego MSZ. "W związku z powyższym proszę nie drukować tych dwóch kart i nie zlecać ich druku na zewnątrz" - dodała.

"MSZ wysłał karty z błędami"

O jakie błędy chodzi? Na karcie głosowania do Sejmu nie zostały pogrubione odpowiednie cyfry. Z kolei, jeśli chodzi o kartę senacką, to znalazła się na niej zbędna kreska. MSZ nie wyklucza, że do konsulatów i ambasad trafił wzór krajowej karty do głosowania, stosowanej do głosowania wraz z nakładką dla niewidomych.

Warto podkreślić, że MSZ nie drukuje kart wyborczych, które trafiają do komisji poza granicami Polski. "Są one sporządzane lokalnie przez każdego konsula według wzorów przekazanych z Ministerstwa Sprawa Zagranicznych w brzmieniu otrzymanym z Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie" - pisze MSZ w odpowiedzi na pytania Onetu.

- Jest chaos. Nie dość, że warunki głosowania za granicą są trudne, to jeszcze ten błąd MSZ opóźnia wydruk kart - mówi jeden z konsulów. - To wina Departamentu Konsularnego, który nie sprawdził, co rozesłał. Kazali nam się wstrzymać z drukiem, a teraz badają, czy te karty zostaną uznane za ważne, czy nie - dodaje.

"Gdy tylko otrzymamy poprawione wzory kart bezzwłocznie przekażemy je konsulom" - zapewnia MSZ. To jednak nie jedyny problem z organizacją wyborów poza granicami Polski. PiS wprowadziło zmiany w prawie, według których głosy oddane przez Polaków za granicą muszą zostać policzone w ciągu doby, inaczej nie zostaną uznane.