Problemy z przesyłaniem protokołów. PKW: czasami nie mają podpisów

Wybory parlamentarne 2023 zakończone. PKW zbiera protokoły z komisji z całej Polski i z zagranicy. Pojawiają się niepokojące informacje o kłopotach w przyjęciu protokołów po zliczeniu głosów przez urzędników wyborczych, najczęściej w gminach. Ten krok jest niezbędny, aby wyniki z danej komisji obwodowej liczyły się do ogólnych rezultatów elekcji do Sejmu i Senatu.

Do sprawy odniosła się na konferencji prasowej w poniedziałek szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. - Obwodowych komisji w całej Polsce jest ponad 30 tysięcy. Mamy informacje, szczególnie z dużych miast, gdzie te komisje kumulują się w urzędzie, które muszą przekazać swój protokół i do archiwum dokumentację zbiorczą - mówiła.

Wybory 2023. Problemy z zatwierdzeniem protokołów

Dodała, że taka procedura "to jest niestety element stały każdej akcji wyborczej, bo przychodzi moment, w którym wszystkie te komisje przyjeżdżają". - Urzędnicy sukcesywnie ich obsługują, ale nie są w stanie zrobić wszystkiego w tym samym czasie. Cierpliwość jest niezbędna. Oczywiście, ci ludzie są bardzo zmęczeni, ale tego się nie da przeprowadzić w inny sposób - komentowała.

Przypomniała, że komisje za granicą przekazują protokoły do konsulów, którzy poddają je pierwszej weryfikacji. - Jak są w tym protokole liczby, które się nie zgadzają, to komisja musi opisać, dlaczego są te nieścisłości. Członkowie komisji muszą poczekać do momentu, aż protokół zostanie przyjęty - tłumaczyła. Jej zdaniem ewentualne trudności "to nie jest duża skala" w porównaniu do liczby obwodowych komisji.

Dodała: - Jeśli by się okazało, że coś tam jest nie tak, to komisja w pełnym składzie musi dokonać zmian w protokole. Ten dotychczasowy jest przekreślany i na drzwiach komisji zawieszany jest nowy. Czasem komisje zapominają też podpisać protokoły. Pietrzak zapewniła, że jak tylko komisja obwodowa przekaże protokół, to nie musi się martwić limitem 24 godzin na przeliczenie głosów z wyborów i referendum.