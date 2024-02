Próbowała obronić męża, trafiła do więzienia. Samotna matka 4 dzieci błaga Dudę o ułaskawienie

Matka samotnie wychowująca czworo dzieci zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o ułaskawienie. Jej sytuacja została omówiona w programie "Uwaga" TVN. Kobieta trwała w małżeństwie z przemocowym mężczyzną, a przykrą sytuację domową pogłębiał konflikt z sąsiadem. 26-letnia pani Angelika relacjonowała, że mężczyzna kradł i zażywał narkotyki, a na płacz jej dziecka reagował bardzo źle. Spór zaostrzył się, gdy sąsiad zamieszkał ze swoją partnerką i jej córką, a kobiety weszły w konflikt z panią Angeliką.

Pani Angelika próbowała bronić męża, została skazana

Zgodnie z tym, co pani Angelika przekazała reporterom "Uwagi", pewnego dnia dwie sąsiadki miały przyjść do jej domu wraz z kolegą, który miał za zadanie "dać nauczkę" jej mężowi. Napastnik zaczął dusić męża pani Angeliki, a w pewnym momencie zrzucił go ze schodów. Wszystko widziała kobieta i jej synek.

- Leżał na półpiętrze i przez chwilę się nie ruszał. Wtedy wyszedł z mieszkania mój synek i zobaczył tatę. Zaczął płakać. Cofnęłam się do domu, nie myśląc, wzięłam w rękę nóż i wbiłam w plecy tego mężczyzny. To był moment - mówiła pani Angelika.

- Pomyślałam, że skoro mąż leży, ja muszę zareagować, ratując dziecko - dodała. Ugodzony nożem mężczyzna przeżył, a prokurator przyjął kwalifikację usiłowania zabójstwa i domagał się wymierzenia kary 8 lat pozbawienia wolności dla pani Angeliki. Ostatecznie kobieta została skazana za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego na 3 lata pozbawienia wolności.

Kobieta poprosiła Andrzeja Dudę o ułaskawienie

Kobieta trafiła do więzienia i spędziła w nim 7 miesięcy. Odroczono jej karę ze względu na wychowywanie dwóch synów, a potem kolejnych dzieci - 2-letniej córki i pięciomiesięcznego syna. Pani Angelika w końcu rozwiodła się i samotnie wychowuje dzieci. Dwóch synów jest w spektrum autyzmu.

- Gdybym mogła cofnąć czas, to bym tego czynu nie zrobiła. Żałuję - wyznała. Kobieta może teraz liczyć wyłącznie na prawo łaski albo wróci do więzienia, a jej dzieci trafią do placówek opiekuńczych. Wniosek o ułaskawienie jej prawnik złożył w czerwcu 2023 roku, ale do tej pory nie został on rozpatrzony.

W "Uwadze" głos zabrał radca prawny Tomasz Sanocki, który wyjaśnił, że kobieta udowodniła, iż zasługuje na danie jej drugiej szansy, szczególnie że o ułaskawienie prosi dla dzieci, a nie dla siebie. - Jedynym celem jest, aby nie musieć odbyć kary pozbawienia wolności ze względu na dobro dzieci, tak żeby mogła je wychowywać. Każdy powinien być równy wobec prawa. W sytuacji obecnie głośnych medialnie ułaskawień sytuacja pani Angeliki jest taką, która jest szczególnie uzasadniona z punktu widzenia społecznego - mówił prawnik 26-latki.

Źródło: Radio ZET/"Uwaga" TVN