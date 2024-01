Projekt Lewicy podzielił obóz władzy. "Nie poprę tej ustawy"

– Nie poprę ustawy o związkach partnerskich – mówi w Radiu ZET senator PSL Jan Filip Libicki. Jego zdaniem to pierwszy krok, za którym pójdą następne - w tym adopcja dzieci przez pary jednopłciowe, na co jego zgody nie ma. Ministra do spraw równości liczy, że przekona nieprzekonanych i ostatecznie projekt trafi do Sejmu jako rządowy.