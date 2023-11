Projekt ustawy o refundacji in vitro, a dokładniej projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wpłynął do Sejmu jeszcze w poprzedniej kadencji - w marcu tego roku. Został złożony wraz z 395 tys. podpisów. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w środę 22 listopada, podczas czwartego dnia 1. posiedzenia Sejmu.

Projekt ustawy o in vitro w Sejmie. O co chodzi?

W projekcie ustawy o in vitro jego autorzy twierdzą, że z uwagi na dość wysokie koszty procedury in vitro, jej dostępność jest obecnie ograniczona. „Dlatego konieczne jest finansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego z budżetu państwa" – czytamy w dokumencie.

W projekcie jego autorzy domagają się, by do ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodać fragment: "minister zdrowia miałby opracować, wdrożyć, zrealizować i sfinansować program „leczenia niepłodności, obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe”. W uzasadnieniu wyliczono, że "w Polsce niepłodność dotyka ok. 3 mln osób, w tym 15-20 proc. par w wieku prokreacyjnym". "Na świecie dzięki metodzie in vitro urodziło się 9 mln dzieci, w tym co najmniej 100 tys. w Polsce" - twierdzą autorzy projektu.

Projekt ustawy o in vitro w Sejmie: refundacja, koszt, finansowanie

Autorzy projektu oczekują też, że minimalna wysokość dotacji z budżetu państwa, która ma co roku zostać przeznaczona m.in. na in vitro, wyniesie nie mniej niż 500 mln zł. Ośrodki medyczne, które zajmują się przeprowadzaniem procedury, podają, że jej łączny koszt to od ok. 10 do 12 tysięcy złotych. Wysokość refundacji, którą można uzyskać np. z samorządów, wynosi ok. 80%.

Do likwidacji państwowego dofinansowania lub finansowania procedury in vitro doszło na początku pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości - w 2016 roku. Program trwał przez 3 lat, od 2013 r. "Na realizację (...) przeznaczono wtedy kwotę 245 mln zł. W wyniku jego realizacji urodziło się do lipca 2020 r. co najmniej 22 191 dzieci" - wskazano w uzasadnieniu obywatelskiego projektu ustawy. Pieniądze na przeprowadzenie procedury in vitro po zakończeniu jej finansowania z budżetu można było pozyskać z programów polityki zdrowotnej prowadzonych przez samorządy: województwa, powiaty lub gminy.

Reprezentująca Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Agnieszka Pomaska, podczas prezentacji dokumentu w sejmie stwierdziła, że poprzedni rząd zlikwidował program in vitro „bo chciał zaglądać do sumień Polek i Polaków”.

- Robiliście to przez ostatnie osiem lat. Odebraliście kobietom prawo do antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Zabraliście prawo do poczucia bezpieczeństwa kobiet w ciąży. Utrudniliście dostęp do badań prenatalnych” – wyliczała posłanka.

Projekt ustawy o in vitro w Sejmie. Rzecznik PiS: metoda jest dozwolona cały czas

Rzecznik PiS w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie zadeklarował, że zagłosuje za przyjęciem ustawy zmieniającej obecne przepisy dot. finansowania in vitro. Podkreślił też, że w Polsce metoda in vitro jest dozwolona cały czas. - Możliwość stosowania metody in vitro w Polsce istnieje, natomiast teraz jest głosowanie nad tą ustawą i posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają prawo podjąć decyzję samodzielnie w tym zakresie. Nie będzie dyscypliny partyjnej - dodał.

PiS likwidując finansowanie państwowe metody in vitro, odwoływał się m.in. do katolickiej nauki społecznej. Kościół krytykował tę procedurę, gdyż, jak napisano w dokumencie bioetycznym wydanym w 2015 roku, „nie leczy ona niepłodności i zakłada selekcję, a nawet zniszczenie zbędnych embrionów jeśli zostanie wykryta jakakolwiek wada genetyczna”. Duchowni zaznaczyli jednocześnie, że dzieci powołane w ten sposób do życia należy przyjąć z miłością i szacunkiem, na który zasługują tak samo jak te poczęte naturalnie.

