Projekt ustawy ws. aborcji wpłynął do Sejmu. Wiemy, co jest w nim zapisane

Do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów Koalicji Obywatelskiej w sprawie zmiany prawa aborcyjnego. Zakłada on prawo do usunięcia ciąży do 12. tygodnia jej trwania pod pewnymi warunkami. Skierowanie dokumentu do Sejmu zapowiadał kilka godzin wcześniej premier Donald Tusk.