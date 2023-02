"Proszę przejąć tę pracę i pouzupełniać". Szokujące kulisy egzaminu córki Piotrowicza

"Gazeta Wyborcza" opublikowała w poniedziałek 3-minutowe nagranie, będące zapisem rozmowy dwóch rzeszowskich sędziów - Grzegorza Zarzyckiego i Zygmunta Dudzińskiego - w trakcie ich wyjazdu do Chin. Podróż odbyła się w 2019 roku, ale wydarzenia, o których dyskutują bohaterowie nagrania, miały miejsce w 2006 roku.

Chodzi o egzamin sędziowski, do którego przystępowała wówczas Barbara Piotrowicz. Jej ojcem jest Stanisław Piotrowicz, obecny sędzia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, w przeszłości m.in. poseł, senator i wiceminister z ramienia PiS. Na nagraniu słychać, jak Zarzycki mówi, że ktoś „narobił zadymy" i "że […] z instrukcjami na papierze […] [mówi] przesłałem panu panie sędzio numer jej pracy na maila" [ten, jak i pozostałe cytaty, w oryginalnej pisowni - red.].

Kulisy egzaminu córki Piotrowicza. W tle próba fałszerstwa

- Ona będzie miała taką - mi opisał taką kameę - broszkę pod szyją do białej bluzki, i przy sprawdzaniu na ten… to ona będzie czarnym długopisem wypełniać. I jak nie będzie wiedzieć, to by zostawiła tam miejsca wolne, proszę tam - mówi - proszę przejąć tę pracę i pouzupełniać. Taka mniej więcej była prośba razem z wytycznymi - relacjonuje Zarzycki. Ujawnia w ten sposób próbę namówienia go do sfałszowania wyniku egzaminu.

Przekonuje swojego rozmówcę, że wtedy "zgłupiał" i że "w ogóle co to za prośba, że ja mam wtedy rozwiązywać test i jednocześnie punktować". - Ta niunia miała przedostatni wynik na sto ileś osób [...] ona połowy odpowiedzi, że tak powiem, nie zakreśliła, a to, co zakreśliła dobrze, to 30 chyba z 70 - dodaje, mając na myśli Barbarę Piotrowicz.

To jednak nie wszystko, bo następnie Zarzycki przywołuje "spotkanie zwrotne". Miał w nim uczestniczyć wraz nim oraz Piotrowiczem seniorem Robert Pelewicz, dziś wiceszef Krakowskiej Szkoły Sędziów i Prokuratorów. Obaj mieli - według Zarzyckiego - namawiać go do sfałszowania wyników córki obecnego sędziego TK. Piotrowicz miał też twierdzić, że córka powiedziała mu, iż "nie odpowiedziała tylko na 10 pytań".

- Mówię, to pan senator ma dylemat duży, bo pan wierzy swojej córce, a ja pana zapewniam, że nie odpowiedziała na połowę pytań - mówi Zarzycki do Dudzińskiego. Podkreśla, że "wykorzystał to na swoją korzyść" i że "przy takiej postawie udzielanie jakiejkolwiek pomocy mijało się z celem". - Miało być inaczej, sobie myślę, co za głupia pipa... To było sto dwadzieścia ileś osób, a ona miała przedostatni wynik z egzaminu… Córka Piotrowicza. Ale jest prokuratorem... - kończy swoją historię.

Co mówią "bohaterowie" tej historii po latach?

Nagranie zarejestrowało jeszcze szum pojazdu oraz pojawiający się w tle głos przewodniczki, ponieważ - zdaniem informatora "GW" - powstało w trakcie wycieczki w autokarze. Nie wiadomo jednak, kto jest jego autorem. "Wyborcza" pisze, że po weryfikacji nagrań poprosiła o ustosunkowanie się do sprawy wszystkich zainteresowanych.

Sędzia Zarzycki nie zdementował, że do takiej sytuacji doszło, ale poprosił o czas do namysłu. Po kilku dniach wysłał do redakcji maila z informacją, że "z pobudek dotyczących życia osobistego i zawodowego nie będzie wypowiadać się na ten temat". Sędzia Pelewicz natomiast jednoznacznie zaprzeczył i uciął temat.

Odpowiedzi nie było również ze strony Barbary Piotrowicz, która od marca 2021 r. pracuje w Podkarpackim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej, który podlega bezpośrednio Prokuraturze Krajowej, kierowanej przez Zbigniewa Ziobrę. Wcześniej w 2016 roku została - bez konkursu - powołana na stanowisko prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Krośnie. Wedle informacji "GW" po 2006 roku nigdy nie podeszła już do egzaminu na aplikację sędziowską.

„Odpowiadając na pytania Pana Redaktora w imieniu Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Pana Stanisława Piotrowicza, uprzejmie informujemy, że okoliczności przytoczone w pytaniach, a dotyczące egzaminu na aplikację sędziowską nie polegają na prawdzie są wręcz insynuacją" - tak z kolei odpisał gazecie Wydział Prasowy Trybunału Konstytucyjnego.

Kolejne źródło, przedawniona sprawa

W artykule pojawia się jeszcze jedna postać. To emerytowany sędzia Edward Loryś, były prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, w latach 1993-97 sędzia Trybunału Stanu. Według informatora to właśnie Loryś - który dobrze znał się z Pelewiczem - miał zasiadać pierwotnie w komisji oceniającej egzamin córki Piotrowicza i to do niego Pelewicz miał zwrócić się z prośbą, by "uzupełnił odpowiedzi", których aplikantka miała "nie być pewna".

Loryś nie wyraził na to zgody, odpowiadając Pelewiczowi, że "tej rozmowy nie było", a następnie poprosił o wyłączenie go ze składu komisji. Na jego miejsce wszedł Zarzycki. - Potwierdzam, że tak właśnie było. Nie chcę wchodzić w szczegóły. To dla mnie smutna historia - powiedział "Wyborczej", gdy dziennikarze się z nim skontaktowali.

Gazeta przypomina, że choć sprawa po 17 latach uległa już przedawnieniu (w przeciwnym razie potencjalnym sprawcom groziłaby kara więzienia), to warto o niej wspominać, bo "uczestnicy niedoszłego fałszerstwa pełnią dziś najwyższe funkcje w państwie i w strukturach wymiaru sprawiedliwości. Piotrowicz zasiada w Trybunale, którego orzeczenia są ostateczne i niezaskarżalne. Pelewicz uczy i ocenia przyszłych sędziów".

RadioZET.pl/wyborcza.pl