Protest przeciw zmianom w TVP nakręcają przede wszystkim politycy PiS, którzy uczynili z telewizji publicznej tubę propagandową. Zgodnie z zapowiedziami, czołowi politycy partii Kaczyńskiego pojawili się o godz. 20 pod siedzibą Telewizji Polskiej w Warszawie.

Wspierała ich grupa około kilkuset zwolenników obecnej partii opozycyjnej. Do TVP przybył też były premier Mateusz Morawiecki. Zabrał w sprawie forsowanych zmian przez nowe władze stanowczy głos.

Protest pod TVP. Morawiecki: "Pełzający zamach stanu"

– Rząd Donalda Tuska w sposób całkowicie bezprawny chce pozbawić władz media publiczne tego, co zapewniali przez lata, czyli możliwości przekazywania informacji. Chcą, żeby ich propaganda, taka propaganda jaką sączył TVN, taka propaganda, jaką sączył niemiecki Onet, chcą, żeby taka sama propaganda teraz płynęła z głośników polskiego radia i z odbiorników polskiej telewizji nie pozwólmy na to - podkreślił Morawiecki.

Jak podaje warszawska "Wyborcza", Morawiecki mówił o tym, że "Tusk pozbawił prezydenta Dudę jego prerogatywy zapisanej w konstytucji, a Bodnar uniemożliwił prezydentowi powoływanie sędziów". Określił działania nowej władzy "pełzającym zamachem stanu".

Przy wejściu polityków PiS do budynku doszło do przepychanek. Interweniować musiała policja. Działaczom PiS udało się wejść do środka, za okazaniem legitymacji poselskich. - Wpuśćcie premiera, wpuśćcie posłów – krzyczał tłum do ochrony. Z policjantami wykłócał się też były minister rolnictwa Robert Telus.

Podczas protestu głos zabrał również szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. - Pamiętajmy, że możemy korzystać z mediów Stefy Wolnego Słowa, z „Gazety Polskiej”, Telewizji Republika, Telewizji TRWAM. Korzystajmy z tych mediów - z tygodnika „Sieci”, portalu niezależna.pl, portalu wpolityce.pl - tam wymieniajmy opinie, dzielmy się spostrzeżeniami – apelował Błaszczak.

Źródło: Radio ZET/Warszawa.wyborcza.pl