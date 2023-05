Przecieki przed konwencją PiS. Budka dostał SMS. Zdradził, co wie

Pierwsza konwencja programowa PiS odbędzie się w dniach 13-14 maja. Rzecznik partii Rafał Bochenek już wcześniej zdradzał, że partia podczas dwudniowego konwentu przedstawi zarys "filarów programowych" na wybory parlamentarne 2023. Borys Budka, poseł KO, w programie "Tłit" Wirtualnej Polski zdradził, że znalazł się na liście adresatów tajemniczego SMS-a krążącego wśród obu rządzącego.

Konwencja PiS. Borys Budka zdradza przecieki

- Jarosław Kaczyński wystąpi (podczas konwencji - red.) dwa razy. Z SMS-ów, które poszły do działaczy PiS-u, wynika, że mają wyznaczone regiony, które mają być w sobotę i niedzielę. Szczegółów tam nie ma. Mają problem z salą dlatego, że nie chcą robić (konwencji - red.) tam, gdzie Suwerenna Polska. To takie zabawy w piaskownicy. Kaczyński do realnych problemów się nie odniesie. Tam będzie antagonizowanie, być może Kaczyński znowu będzie chciał być np. ekspertem od seksualizacji dzieci - wymieniał.

Zapytany, jak to się stało, że treść SMS-a dotarła do niego, odparł lakonicznie, że czasami taki SMS-y się rozchodzą. - Zawsze ktoś prześle dalej, tak to bywa - dodał.

Według zapowiedzi polityków PiS, majowa "ofensywa" polityczna ma się skupiać na inwestycjach lokalnych. Nieoficjalnie mówi się, żewszystkie okręgi w partii Kaczyńskiego otrzymały zadanie zrealizowania przynajmniej jednego spotkania na ten temat.

