Przecieki przed pierwszym posiedzeniem Sejmu. Szykuje się duża awantura

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji rozpocznie się w poniedziałek o godz. 12. Najpierw prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie, a później posłowie złożą ślubowanie. Obrady otworzy marszałek senior Marek Sawicki i poprowadzi je do wyboru nowego marszałka Sejmu. Kandydatem większości będzie Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi. Wiadomo również, że premier Mateusz Morawiecki, zgodnie z konstytucją, poda swój rząd do dymisji.

- Już mogę to powiedzieć – premier Morawiecki zdecydował, że dymisję będzie składał na moje ręce, a nie na ręce nowo wybranego marszałka. Nie ma tu zapisu regulaminowego. Jest tylko zapis, że premier składa dymisję rządu w trakcie pierwszego posiedzenia - powiedział w poniedziałek rano w Radiu ZET Marek Sawicki.

Pierwsze posiedzenie Sejmu 13 listopada. Są przecieki

Polsat News ustalił nieoficjalnie, co jeszcze może się wydarzyć. “Tworząca się koalicja rządowa chce już na pierwszym posiedzeniu nowego parlamentu przyjąć uchwałę ws. legalności wyboru trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W konsekwencji ma to prowadzić do unieważnienia wyroków TK, w tym najgłośniejszego, dotyczącego prawa antyaborcyjnego” - czytamy.

Lewica zapowiedziała, że na pierwszym posiedzeniu złoży dwa projekty ws. aborcji. Jeden zakłada wprowadzenie legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży, a drugi dekryminalizację pomocy w aborcji. Warto wspomnieć, że w umowie koalicyjnej KO, Trzeciej Drogi i Lewicy nie znalazły się zapisy dotyczące prawa do przerywania ciąży, poza zapowiedzią unieważnienia wyroku TK z 2020 roku.

Pierwsze posiedzenie może być wydłużone do dwóch dni. Decyzja ma zapaść w poniedziałek rano. Inaczej niż w poprzedniej kadencji może też przebiec ceremonia ślubowania. Wówczas odbyło się to zgodnie z podziałem na kluby, w poniedziałek marszałek senior odbierze ślubowanie od posłów z kolejnych rzędów.

