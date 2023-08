Przecieki z Nowogrodzkiej. Co PiS szykuje na finisz kampanii?

Wybory parlamentarne 2023 będą najcięższym bojem od lat dla partii Jarosława Kaczyńskiego. PiS według ostatnich sondaży nie ma większości do samodzielnych rządów, a ławka potencjalnych koalicjantów jest bardzo krótka. Na przełomie sierpnia i września, kiedy już znany będzie termin wyborów (prawdopodobnie 15 października, ale musi to potwierdzić prezydent), obóz władzy pokaże swoje pomysły dla wyborców. Jakie?

- Nasz program dotyczyć będzie najważniejszych obszarów m.in. gospodarki, podatków, obronności, służby zdrowia, rolnictwa edukacji i kultury oraz wsparcia dla rodzin, w tym także rozwiązań o charakterze demograficznym. Niektóre z tych pomysłów padły podczas naszego programowego ula i po pewnej korekcie znajdą się w końcowym dokumencie - mówi Onetowi anonimowy rozmówca z centrali PiS.

Wybory 2023. Jakie propozycje pokaże PiS?

Onet zaznacza, że nawet w nieoficjalnych rozmowach politycy partii rządzącej są ostrożni w podawaniu konkretów nowego programu. Na pytanie, czy Kaczyński ogłosi nowe programy socjalne jak 800 plus, padła odpowiedź: prezes PiS wszystkich zaskoczy.

Partia władzy liczy na to, że konwencja pod koniec wakacji zakończy okres defensywy, który trwa od kilku tygodni względem opozycji. - Wyciągnęliśmy wnioski z popełnianych na wiosnę błędów, a nasz nowy sztab działa teraz bez zarzutu. W przeciwieństwie do naszych oponentów, których jedynym programem jest bycie anty PiS-em, my przedstawimy konkretne rozwiązania i pomysły na dalszy rozwój Polski w perspektywie kolejnych ośmiu lat - dodaje rozmówca Onetu ze sztabu PiS.

Optymizm polityków partii Kaczyńskiego przynoszą informacje z obozu opozycji. Zwłaszcza te dotyczące Trzeciej Drogi, która według medialnych doniesień wisi na włosku z powodu nieporozumień liderów PSL i Polski 2050. Polityk PiS dla Onetu komentuje: - Patrzymy na to, co dzieje na opozycji i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko otwierać popcorn i kibicować, by liderzy partii opozycyjnych na czele z Donaldem Tuskiem skoczyli sobie do gardeł.

RadioZET.pl/Onet.pl