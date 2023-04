Przełom w Trybunale Konstytucyjnym ws. wniosku Dudy. Zapadła decyzja

Trybunał Konstytucyjny poinformował na swojej stronie, że rozprawa na temat nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym odbędzie się 30 maja o godz. 11. Sprawozdawcą będzie sędzia TK Bartłomiej Sochański. Zmiana przepisów o SN to jeden ze stawianych przez Komisję Europejską warunków odblokowania pieniędzy z KPO dla Polski.

Przypomnijmy, że w TK od kilku miesięcy toczył się spór między sędziami o to, czy kadencja Julii Przyłębskiej jako prezes Trybunału Konstytucyjnego wciąż trwa, czy już się zakończyła. Prezydent Andrzej Duda w lutym wezwał sędziów do "odkłócenia się" i zajęcia sprawami, które należą do obowiązków Trybunału.

Trybunał Konstytucyjny zbada nowelizację ustawy o SN. Jest termin

Według części prawników, w tym byłych i obecnych sędziów TK, kadencja Przyłębskiej upłynęła po 6 latach, czyli 20 grudnia 2022 r., i jednocześnie nie ma ona możliwości ponownego ubiegania się o tę funkcję. Według samej Przyłębskiej, a także premiera Mateusza Morawieckiego i części ekspertów jej kadencja upływa w grudniu 2024 r. - razem z końcem kadencji Przyłębskiej jako sędzi TK.

W skierowanym do TK wniosku prezydent zwrócił się do TK o zbadanie zgodności z konstytucją m.in. szeregu zapisów o tzw. teście niezależności sędziego oraz o przekazaniu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do NSA. We wniosku prezydenckim zakwestionowano także m.in. przepisy umożliwiające wnioskowanie o wznowienie prawomocnie zakończonych spraw dyscyplinarnych i immunitetowych, a także przewidzianą w tej nowelizacji vacatio legis określoną na 21 dni.

Stanowiska w tej sprawie zajęli już: premier i Sejm. Wnieśli w nich do TK o uznanie zaskarżonych przepisów za zgodne z konstytucją. Swojego stanowiska nie przedstawił jeszcze Prokurator Generalny. Z zapowiedzi Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro wynika jednak, że skieruje do TK swoje stanowisko, które - jak mówił - będzie diametralnie odmienne od tego, które zaprezentował premier Mateusz Morawiecki.

Minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk zapewniał w grudniu, że przepisy były konsultowane z Brukselą i właśnie takich zmian oczekuje Komisja Europejska. "Przyjmuję do wiadomości przyjęcie przez Sejm nowej ustawy o sądownictwie. Będziemy teraz kontynuować śledzenie kolejnych etapów procesu legislacyjnego" - napisał w lutym na Twitterze Didier Reynders, unijny komisarz do spraw sprawiedliwości.

