Przełom ws. paktu senackiego. Padła kluczowa data. "Jesteśmy gotowi"

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy pójdą do urn, by wybrać 460 posłów i 100 senatorów. W przypadku Senatu ponownie będziemy mieli do czynienia z tzw. paktem senackim, czyli porozumieniem partii opozycyjnych.

Pakt senacki. Biedroń podał kluczową datę

Strategia, polegająca na wystawianiu w każdym okręgu przeciw PiS tylko jednego kandydata (rekomendowanego przez KO, Lewicę bądź PSL) przyniosła ogromny sukces w 2019 roku, gdy opozycja minimalną większością głosów uzyskała przewagę w izbie wyższej. W tym roku do paktu senackiego dołączyła także Polska 2050 oraz samorządowcy.

Kiedy pakt senacki zostanie podpisany i ogłoszony? Rąbka tajemnicy w trakcie konferencji prasowej w Gdańsku uchylił Robert Biedroń. Europoseł Nowej Lewicy podał kluczową datę - 17 sierpnia. Podkreślił, że "żeby stawić czoła wszystkim przeciwnościom Lewica i cała polska opozycja muszą ze sobą współpracować".

- Jesteśmy gotowi do tego, żeby wystawić naszą listę kandydatów i kandydatek do Senatu. Podpisanie paktu stanie się ciałem w najbliższy czwartek w Warszawie - poinformował polityk.

Oprócz niego w sobotnim briefingu na Placu Solidarności przed Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku wzięli udział: Katarzyna Kotula, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Anna Górska oraz Marek Rutka.

RadioZET.pl/PAP