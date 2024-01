Przełomowe decyzje ws. tabletki "dzień po". Tusk: sprawa sfinalizowana, liczę na prezydenta

Donald Tusk poinformował podczas konferencji prasowej, że Rada Ministrów na środowym posiedzeniu sfinalizowała prace nad projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który przewiduje dostęp do antykoncepcji awaryjnej, czyli pigułki "dzień po", bez recepty. Premier przekazał, że projekt zostanie przesłany do Sejmu.

Tusk ogłosił przełomowe decyzje ws. tabletki "dzień po"

- Jest to metoda, która uniemożliwia doprowadzenie do zapłodnienia, a więc nie jest to "tabletka wczesnoporonna", co budziło emocje w wielu kręgach, tylko zapobiegająca zajściu w ciążę - powiedział Tusk. Zaznaczył, że dla osób poniżej 15. roku życia pigułka będzie dostępna na receptę.

- To rozwiązanie najbardziej powszechne w krajach Unii Europejskiej i umożliwi powszechny dostęp do antykoncepcji awaryjnej dla tych wszystkich, dla których do tej pory ona była właściwie niedostępna - dodał Tusk.

Szef polskiego rządu podkreślił jednocześnie, że w ustawie zmieni się tylko jeden zapis. Wyraził przy tym również nadzieję, że zmiana w ustawie uzyska poparcie parlamentu, a także prezydenta Andrzeja Dudy.

"Oddajemy kobietom prawo do decydowania o sobie"

Już wcześniej w tej sprawie głos zabrało Ministerstwo Zdrowia. "Wielka chwila dla nas wszystkich! Oddajemy kobietom prawo do decydowania o sobie" - podkreślił resort w mediach społecznościowych, dodając, że w środę na Radzie Ministrów ministra Izabela Leszczyna przedstawia projekt ustawy przywracający powszechny dostęp do antykoncepcji awaryjnej. "Dbamy o zdrowie i prawa kobiet" - dodano we wpisie.

Antykoncepcja awaryjna, czyli tzw. tabletki "dzień po", są dostępne od lipca 2017 r. tylko na receptę. Donald Tusk przekazał 15 stycznia, że mają być one dostępne bez recepty i zapowiedział, że rząd zaproponuje zmianę ustawy w tej sprawie. Istota rozwiązań projektowanych w nowelizacji Prawa farmaceutycznego sprowadza się do uchylenia przepisu, który wprowadził nadmiarowe ograniczenie. Uchylenie starego przepisu przywróci stan sprzed lipca 2017 r.

W uzasadnieniu projektu podano, że w 2017 r. wprowadzono rozwiązanie, które w sposób odgórny, siłowy, niekorespondujący z już funkcjonującymi pozwoleniami na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego oraz dotyczącą tej procedury dokumentacją, wymusiło kategorię dostępności "wydawane z przepisu lekarza - Rp"

